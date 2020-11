Guus Meeuwis over ‘crematoriumhuis’: ‘Meer dan blij mee’

Je zal het vast gezien hebben: het nieuwe huis van Guus Meeuwis. Hij gooide een mooie villa in Tilburg plat en liet er een soort… bunker voor in de plaats komen. Sommigen op Twitter noemde het een ‘crematorium’. Maar zelf zijn tortelduifjes Guus en Manon (Meijers) er „meer dan blij” mee.



Dat nieuwe huis van Guus Meeuwis hield de gemoederen wel bezig. Mensen zijn boos over het slopen van de jaren 30-villa. En vergelijken zijn nieuwe huis met een crematorium en zelfs führerbunker 🙂 pic.twitter.com/iYKjrtDIfr — Robert Woning (@Mesfeken) November 26, 2020

Frank Dane belde vanochtend met de zanger in de 538 Ochtendshow: „Wacht even, ik moet even de cake uit de oven halen.” Dane lacht en vindt het „fijn dat Guus ontvangst heeft in de bunker”.

In het nieuwe (nogal rechthoekige) huis van Guus en Manon zitten namelijk erg weinig ramen. De kleur is ook erg militair, dus het doet bijna aan als een soort bunker. Zeker als je het vergelijkt met de ouderwetse villa die er stond. Als je BN’er bent, is een beperkt aantal ramen misschien wel fijn, maar de omwonenden waren het daar niet helemaal mee eens.

‘We wonen er nog niet’

De zanger verdedigde zijn ‘paleisje’ in de uitzending met radio-dj Dane: „We wonen er nog niet. We zijn nog nieuwe ramen aan het tekenen. Het is een heel modern, strak huis. Ik vind het een schitterend ontwerp. Wij zijn er meer dan blij mee! Maar het is net als met een liedje: je moet het pas beoordelen, als het helemaal af is.”

Heel Twitter ging dus los – en niemand hield zich in – maar daar merkt Guus zelf weinig van. „Gisteren was er wat commotie, maar ik hoor vooral goede berichten.” Zelf is hij heel tevreden met zijn nieuwe huis. Over smaak valt niet te twisten, zullen we maar zeggen.

‘Zou verboden moeten zijn’

Hier een paar van de beste, grappigste of meest savage reacties op het nieuwe huis van de zanger. „Een huis van voor de oorlog verwoesten en een huis zonder karakter of smaak neerzetten. Het zou verboden moeten zijn.”



Yeah, it is unbelievable. Destroying a pre-WWII house and building a house without character and taste. It should have been forbidden. @Guusmeeuwis this atomic bunker doesn't coincide with your beautiful songs. https://t.co/IfQUiW2jjO — Dutch Trader (@dutchtcapital) November 25, 2020

Iemand anders speelt in op Het Is Een Nacht van Guus: „Het is een huis, dat je normaal alleen in horrorfilms ziet. Het is een huis dat wordt gevangen in dit slechte lied. Het is een huis waarvan je dacht dat je het nooit beleven zou. Maar Guus Meeuwis, what the fuck deed je nou?”



Het is een huis, dat je normaal alleen in horrorfilms ziet. Het is een huis dat wordt gevangen in dit slechte lied. Het is een huis waarvan je dacht dat je het nooit beleven zou. Maar Guus Meeuwis, what the fuck deed je nou? https://t.co/SX56FI1JxK — Rianne Meijer (@globalistaa) November 25, 2020



Het onvolprezen Instagramaccount keeptilburgugly heeft een heel nuchtere kijk op de Guus Meeuwis-ophef pic.twitter.com/PfhcbdIgRA — Brandbrief by Zeesluis Bassie Humperdinck-Elect (@palpeet) November 25, 2020



BREEK Guus Meeuwis schijnt alweer te zijn verhuisd. pic.twitter.com/eHamvyl694 — Pim Sedee (@PimSedee) November 25, 2020

