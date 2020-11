Mensen walgen van nieuwe woning Guus Meeuwis: ‘Is dit echt?’

Ruim twee jaar geleden kocht Guus Meeuwis voor 1,1 miljoen euro een nieuw optrekje in Tilburg. Het huis ging volledig plat en de zanger liet het verbouwen tot een strakke villa. Maar volgens velen is de woning nu iets té strak geworden. „Wat een droevenis. Hoe kan de gemeente dit in vredesnaam goedkeuren?”, klinkt het.

Op Twitter deelde Claudia Emmen gisteravond een foto van hoe het huis er 2,5 jaar geleden uitzag en hoe het nu is geworden. „Het vat 2020 wel samen.” En ze is niet de enige die er zo over denkt: op social media maken honderden mensen zich druk over de nieuwe woning van Guus en zijn verloofde Manon Meijers. Die volgens sommigen aan het shoppen was toen de zanger met de architect om tafel zat.

Links is hoe de woning er uit zag, rechts hoe het is geworden:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het huis wat Guus Meeuwis kocht hier in Tilburg en hoe het er nu uitziet vat 2020 wel samen. pic.twitter.com/17iiFGJTlZ — Claudia Emmen (@ClaudiaEmmen) November 24, 2020

Veel mensen kunnen hun ogen niet geloven. „Is dit echt?”, vraagt iemand zich af. „Waarom zou je zo’n leuk huis vervangen door een crematorium?”. „Ongelofelijk dat deze bunker ooit door de welstand is gekomen. Treurig in het kwadraat.”

Huis Guus Meeuwis gaat viral: ‘Wat een droevenis’

Sommigen vragen zich af hoe dit is goedgekeurd. „Wat een droevenis. Hoe kan de gemeente in vredesnaam goedkeuren dat een 103 jaar oud pand in goede staat tegen de vlakte gaat voor dit gedrocht.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat een droevenis. Hoe kan de gemeente in vredesnaam goedkeuren dat een 103 jaar oud pand in goede staat tegen de vlakte gaat voor dit gedrocht. En dan met droge ogen zeggen dat dit past in de buurt. 😭 Je zal er tegenover wonen en erop uitkijken. Is je huis ws ook minder waard. — Marit van ⭕ene 🙏 (@MaritVanOene) November 25, 2020

Ook de klassiekers van Guus worden erbij gehaald: „En ik loop hier alleen, in een te fraaie stad. Ik heb altijd een hekel aan ramen gehad”, twittert iemand. Een ander merkt op: „Ja in Brabant brandt nog licht, alleen je ziet het niet bij Guus!”. „Gewelddadig met een grote G”. „Het is een nachtmerrie, die je normaal alleen in horrorfilms ziet…” En zo gaat het nog even door.

Er is al wel een idee voor wat de zanger met de muren van de woning aan de Bredaseweg kan:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Maar wel lekker veel ruimte om een eigen ZiggoDome-reclamepaneel te plaatsen… 😉 pic.twitter.com/r8MEtOLd5W — Michael Kiewiet (@LowSparkFoto) November 25, 2020

Een enkeling neemt het voor Guus (en de architect) op. „Ik vind het wel degelijk een mooi huis. Ieder zijn mening, maar strak, modern en minimalistisch… love it.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik vind het wel degelijk een mooi huis….ieder zijn mening, maar strak, modern en minimalistisch….love it….ben niet zo van de klassieke bouw — FrankR (@FrankR1976) November 25, 2020

Huis niet genoeg gericht op de zon De sloop van de villa was noodzakelijk, zei Architect Jacq. de Brouwer eerder tegen het Brabants Dagblad. Er was goed gekeken of de villa verbouwd kon worden, maar dat kon niet naar de wensen van de zanger. Het huis was niet genoeg op de zon gericht, stelde de architect. De gevel aan de kant van de tuin was bijvoorbeeld gesloten en het terras was op het noorden gericht. Ook waren de plafonds te laag; Meeuwis kon ze zelfs aanraken. Ophogen was niet mogelijk.

Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen. Hahaha zo fijn dat er honderden mensen hier zo druk om kunnen doen 😂😂 Luv it 😂😂 https://t.co/tQNPgOfVAx — Rámon Verkoeijen (@ramon3fm) November 25, 2020

Zo zag de woning van Guus Meeuwis eruit:

Lees ook: Guus Meeuwis twee maanden lang ‘lekker lopend naar het werk’