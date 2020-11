Gommers: ‘Sla kerst maar een jaar over’, andere Europese landen versoepelen wel

„Sla kerst maar een jaartje over”, dat is de boodschap van Diederik Gommers aan Nederland. Gommers is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care en OMT-lid. Volgens hem is het nog te vroeg om de coronamaatregelen rond de kerstdagen te versoepelen, zei hij in gesprek met Sven Kockelmann in het programma 1 op 1 (NPO Radio 1).



„Op dit moment zijn er geen aanwijzingen voor versoepelingen. Ik wacht even de resultaten en prognoses van het RIVM af”, zei Gommers. Maar hij vindt wel dat mensen goed op elkaar moeten letten tijdens de kerst. „De kerstdagen worden vaak gebruikt om de eenzaamheid tegen te gaan. Het zijn de meest donkere dagen. We mogen ook geen oud en nieuw vieren en vuurwerk afsteken. We moeten zorgen dat we op elkaar letten”, vertelde de arts.

Eerder deze week adviseerde het Outbreak Management Team (OMT) om de coronamaatregelen niet te versoepelen in december. We zouden de feestdagen moeten vieren in huiselijke kring, met maximaal zes gasten. Versoepeling van de regels in december kan leiden tot een extra belasting van ziekenhuizen, verpleeghuizen en wijkverpleging in de kerst- en nieuwjaarsperiode.



Het kabinet wil op 8 december meer duidelijkheid geven over mogelijke versoepelingen in december.

Andere Europese landen hebben al wel besloten of ze gaan versoepelen of niet. Sommige landen, zoals Engeland en Frankrijk, hebben zelfs al aangekondigd hoe die versoepelingen eruit gaan zien.

Over net minder dan een maand is het Kerstmis. President Emmanuel Macron van Frankrijk heeft gezegd dat de Fransen kerst mogen vieren met de familie. Als het aantal besmettingen per dag daalt tot rond de 5000, wordt de lockdown op 15 december opgeheven. Theaters, musea en winkels moeten dan weer opengaan. Maar bars en restaurants blijven nog dicht, zeker tot in januari. Tijdens kerst en oud en nieuw is er geen avondklok.

In Duitsland is Angela Merkel net voorzichtiger met beloftes maken. Tot 20 december gelden strenge regels, maar met kerst zullen die worden versoepeld. Vandaag maakte Merkel bekend dat tijdens Kerstmis groepen van maximaal tien personen mogen samenkomen. Ze wees er wel op dat de „moeilijke wintermaanden” zeker tot maart zullen duren en de maatregelen waarschijnlijk in januari van kracht blijven.

Ook in het Verenigd Koninkrijk kunnen mensen iets meer relaxen tijdens de feestdagen. Tussen 23 en 27 december mogen drie verschillende huishoudens een ‘bubbel’ vormen. Zij mogen bij elkaar over de vloer komen of een religieuze bijeenkomst bijwonen, maar niet samenkomen in restaurants en bars. Als een bubbel eenmaal gevormd is, kan deze niet meer worden veranderd. Reisbeperkingen worden in die periode tijdelijk opgegeven.

Gisteren maakte de Spaanse regering bekend dat ze overwegen kerstvieringen te beperken tot zes personen. Er wordt nog onderhandeld over deze maatregelen met de regionale autoriteiten. In sommige regio’s, zoals Catalonië en Madrid, pleiten de autoriteiten voor een minder strenge limiet, van tien personen. Ook zou volgens Spaanse media de avondklok naar 01.00 uur ’s nachts worden verplaatst tijdens kerstavond en Nieuwjaar.

