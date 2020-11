Vakantie-eilanden Curaçao en Aruba: zorgen om stijging coronacijfers

Curaçao en Aruba zijn bijna de enige twee gele gebieden waar Nederlanders nog naartoe trekken voor een vakantie. En juist op deze Antillen-eilanden zijn er nu zorgen om oplopende coronacijfers.

Aruba meldt vandaag een stijging en op Curaçao kwam het woord ‘alarmerend’ uit de mond van de premier.

Er zijn weinig landen waar Nederlanders nog op vakantie gaan. Het kabinet adviseert dringend om niet te reizen en de meeste landen hebben code oranje (‘reis alleen als het moet en let op quarantaine-maatregelen’). De onder landgenoten zo populaire eilanden Curaçao en Aruba hebben echter code geel. Nadat premier Rutte en minister Hugo de Jonge het reisadvies begin november gaven, ontstond een run op vakanties naar in eerste instantie vooral Curaçao. Daar ontstond direct ophef over.

Hoe gaat het nu op Curaçao?

De Curaçaose minister-president Eugene Rhuggenaath maakt zich zorgen over een nieuw recordaantal coronabesmettingen dat gisteren op het eiland is geregistreerd. Er werden 105 nieuwe besmettingen geregistreerd nadat 553 mensen waren getest; een record voor Curaçao. Daarmee zijn er op het eiland 869 actieve besmettingen. Er liggen tien mensen in het ziekenhuis. Rhuggenaath noemt de cijfers alarmerend.



Vorige week werden op 19 november 79 besmette personen geregistreerd, dat was tot nu toe het hoogste aantal besmettingen op één dag op het eiland. Rhuggenaath waarschuwt de bevolking: „Als we ons niet beter aan de maatregelen houden, dan komen we in een lockdown. Doen we het niet zelf, dan zorgt het buitenland wel voor een lockdown.” Momenteel geldt dus code geel voor passagiers uit Nederland, per 1 december wil het eiland haar grenzen openen voor bezoekers uit een groot deel van de Amerikaanse staten.

De Curaçaose epidemioloog Izzy Gerstenbluth zei gisteren dat als het aantal besmettingen per dag zo hoog blijft en verder oploopt „er strengere maatregelen moeten worden genomen”. Momenteel geldt er op het eiland een avondklok van 21.00 uur tot 04.30 uur. Mondkapjes zijn verplicht in alle winkels en bijeenkomsten met meer dan vier mensen zijn verboden.

Hoe gaat het nu op Aruba?

Het aantal besmettingen met corona op Aruba begint ook zachtjes aan te stijgen. Gisteren waren er voor het eerst sinds 11 november meer dan honderd met corona besmette personen. Het COVID-19 Crisisteam van de overheid heeft de bevolking op het hart gedrukt zich aan de regels te houden.

Gisteren werden 27 nieuwe besmettingen geregistreerd. Het aantal actieve besmettingen kwam daarmee op 101. Op het eiland zijn sinds maart 45 coronaslachtoffers overleden. Momenteel liggen zeven coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie twee op de intensive care.

In september had Aruba een grote piek qua besmettingen met meer dan 1600 actieve besmettingen. Dat is in november flink gedaald. Nu er voor het eerst sinds enige tijd weer meer dan honderd besmettingen zijn geregistreerd, waarschuwt de overheid: „We zijn er nog niet. Houd je aan de regels.”



De meeste besmettingen op het eiland vinden plaats na familiebezoeken of sociale activiteiten, zo blijkt uit onderzoek. Juist deze week maakte Aruba bekend de regels rond familie- en restaurantbezoeken te versoepelen. De overheid drukte de 100.000 bewoners van het eiland wel op het hart dat ondanks de versoepeling het houden van afstand en het veelvuldig wassen van de handen heel belangrijk blijft.

