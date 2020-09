Realityshow Keeping Up With The Kardashians stopt na veertien jaar

Beroemde realityserie Keeping Up With The Kardashians stopt. Na twintig seizoenen eindigt de tv-show begin 2021. Dat kondigt Kim Kardashian aan op haar Instagram-account.

En dat betekent dat er een eind komt aan veertien jaar Keeping Up With The Kardashians. De realityserie is waarschijnlijk een van de bekendste Amerikaanse real life-televisieprogramma’s dat wereldwijd bekeken wordt. In de twintig seizoen worden alle perikelen van de berucht Kardashian familie gevolgd. Daarin zijn zussen Kourtney, Kim, Khloé Kardashian, broer Rob Kardashian, halfzussen Kendall en Kylie Jenner en moeder Kris Jenner de belangrijkste figuren.

Emotioneel bericht

De meest bekende Kardashian, Kim, plaatst een emotioneel bericht op haar Instagrampagina met het nieuws. Daarin schrijft ze dat dit geen makkelijke beslissing was voor de familie: „Aan onze fantastische fans: Met pijn in ons hart hebben we de moeilijke beslissing genomen om als familie vaarwel te zeggen tegen Keeping Up With The Kardashians.”

„Na veertien jaar, twintig seizoenen, honderden afleveringen en talloze spin-off shows zijn we jullie hartstikke dankbaar voor alle kijkers van de afgelopen jaren”, vervolgt de realityster. „Door goede en slechte tijden. Het geluk, de tranen, en de vele relaties en kinderen. We zullen de prachtige herinneringen en talloze mensen die we onderweg hebben ontmoet voor altijd koesteren.”



Dankbaar

Vervolgens besteedt de opper-Kardashian nog een aantal regels aan het bedanken van het productieteam van de serie. „Ons laatste seizoen wordt begin 2021 uitgezonden.”

Ze vervolgt haar lofzang over de afgelopen veertien jaar: „Zonder Keeping Up With The Kardashians zou ik niet zijn waar ik nu ben. Ik ben alle kijkers en fans van mijzelf en mijn familie van de afgelopen veertien jaar ontzettend dankbaar. Deze show heeft ons gemaakt tot wie we zijn en ik sta voor altijd in het krijt bij de mensen die een rol hebben gespeeld bij het vormgeven van onze carrières en het veranderen van ons leven voor altijd.”

Verandering

Zus Khloé Kardashian reageert op het bericht van haar oudere zus. Ook zij plaatste een bericht op haar social media en reageert: „Ik ben iedereen die ons heeft gesteund dankbaar. Ik ben te emotioneel om me op dit moment volledig uit te drukken. Mijn zoetsappige post komt binnenkort. Verandering is moeilijk, maar soms ook nodig. Ik hou van jullie allemaal. Bedankt voor de herinneringen!”



Ondertussen liet oudste zus Kourtney Kardashian weten nog wat tijd voor zichzelf nodig te hebben voordat ze zich uitspreekt. Halfzus Kendall Jenner deelde Kim’s bericht op Instagram.

Het eerste seizoen van Keeping Up With The Kardashians begon in 2007. In de realityshow kwamen bruiloften, geboortes, relatiebreuken, gezondheid problematiek en een beruchte verloren diamanten oorbel aan bod.