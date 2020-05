Zo wordt Keeping Up with The Kardashians in quarantaine gemaakt

Ook realityseries hebben te leiden onder het coronavirus. De sociale afstand kan knap lastig te waarborgen zijn als er cameraploegen, geluidsmannen en regisseurs door je huis heen wandelen. Gelukkig hoeven we The Kardashians voorlopig nog niet te missen.

De makers van Keeping Up with The Kardashians hebben namelijk een hele goede oplossing gevonden. De vrouwen die in de serie worden gevolgd, hebben als influencer heel wat ervaring met zelf de camerabedienen. Op Snapchat en Instagram delen ze de hele dag door video’s en foto’s van zichzelf en hun omgeving. Dus, dachten de makers, waarom filmen ze tijdens de lockdown niet zelf?

The Kardashians als cameramensen

Producer Farnaz Farjam vertelt tegen Elle dat Kris, Kim, Khloe, Kourtney, Kendall en Kylie hun camerawerk zelf doen met behulp van een iPhone. Ook in Californië gelden strenge richtlijnen wat afstand houden betreft, dus de cameramensen zijn gedwongen vrij. Elke week krijgen alle Kardashians een nieuwe ladings iPhones om zo hun dagelijks leven vast te leggen.

Het idee komt van producer Farnaz en Kardashian-moeder Kris Jenner. Na een brainstormsessie over hoe de show toch gefilmd kan blijven worden, kwam Kris met het idee om het de dames zelf te laten doen. Farnaz regelde vervolgens een fotograaf en techneut die de huizen van de Kardashians zo hebben ingericht dat het licht goed is én er standaard goede plekken zijn om de camerastandaard neer te zetten.

Nieuwe dynamiek in Keeping Up with The Kardashians

Het levert overigens wel een hele andere dynamiek op in de serie. „Wanneer Kris geïrriteerd is en wegloopt uit het zicht van de camera, kunnen we haar niet volgen. Ze moet dan terugkomen en in de camera uitleggen waarom ze wegloopt”, zegt Farnaz. „Het is iets minder dat we van een afstandje aan het kijken zijn. We moeten The Kardashians aanwijzingen geven en zij moeten meer met ons delen. Maar het zijn Thee Kardashians, ze entertainen ons altijd.”

Komedie

Soms brengt het zelfs iets extra’s. „De telefoons nemen ook gemompel op dat we anders misschien niet zouden horen, dat kan best grappig zijn. Zo zei iemand: ‘Wie had gedacht dat het zo moeilijk zou zijn om cameraman te zijn?'”

Er is in elk geval genoeg materiaal van de realitysterren. In de eerste week werd er al 16 uur aan materiaal geschoten. Voor besmetting hoeven de beroemdheden ook niet bang te zijn. De nieuwe iPhones worden elke maandag door iemand gebracht die volledig gehuld is in beschermende kleding.

