Religieuze leider die coronavirus ‘goddelijke straf’ noemde voor homohuwelijk, heeft zelf corona

De Oekraïense patriarch Filaret, een van de meest invloedrijke geestelijken van het land, heeft het coronavirus opgelopen. Eerder noemde hij het virus een goddelijke straf voor het homohuwelijk.

Zijn uitspraken vielen bij veel mensen niet in goede aard en zorgde voor woede bij de LGTBQIA+gemeenschap. De Oekraïens-Orthodoxe Kerk Patriarchaat van Kiev, die zo’n 15 miljoen aanhangers zou hebben op de Oekraïense bevolking van 42 miljoen, bevestigde vrijdag het nieuws over de Covid-19-besmetting van zijn leider in een Facebookbericht. Volgens de verklaring is de 91-jarige Filaret opgenomen in het ziekenhuis, maar is zijn toestand stabiel. De Oekraïense website 11.2 international schrijft dat hij een longontsteking heeft. Dat Filaret nu besmet is met het coronavirus, is gezien zijn eerder homofobe uitspraken over de reden van de pandemie opvallend.

Goddelijke interventie

De prominente religieuze leider maakte zich in maart nog onpopulair bij de LGTBQIA+gemeenschap door het homohuwelijk de schuld te geven van de pandemie. „De coronapandemie is de straf van God voor de zonden van de mens, de zondigheid van het mensdom”, zei hij toen in een interview met het nationale Oekraïense televisienetwerk Channel 4. „Daarmee bedoel ik ten eerste het homohuwelijk”, voegde Filaret toe.

Filarets uitspraken kregen navolging bij enkele andere religieuze leiders van over de hele wereld, waaronder een evangelische pastoor die vaak bezoek krijgt van enkele leden uit het kabinet van Donald Trump en een populaire Israëlitische rabbijn. Allen stellen ze dat het coronavirus een „goddelijke interventie” betreft als reactie op de groeiende rechten van de LGBTQIA+gemeenschap.

Het interview werd scherp veroordeeld, niet enkel door binnenlandse homorechtenactivisten maar ook door onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). „Deze overtuigingen geven aanleiding tot stigmatisering en discriminatie”, klonk het bij die laatste.

Homofoob Oekraïne

Volgens Filaret is er echter niks mis met zijn gedachtegoed. Vertegenwoordigers van de patriarch stelden dat zijn ideeën „consistent waren met Oekraïense wetten”. Homofobie is nog steeds aanwezig in het erg religieuze Oekraïne. Zo is het homohuwelijk hier niet legaal. In 2016 weigerde het Oekraïense parlement nog een verdrag van de Europese Raad voor de bescherming van vrouwen tegen huiselijk geweld te ondertekenen. Dit omdat in het verdrag verwijzingen zouden staan naar seksuele oriëntatie en gender die volgens Oekraïense politici niet strookten met „christelijke waarden”.

