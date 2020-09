Vader Avicii open over mentale worstelingen van overleden zoon

De vader van overleden dj Avicii vertelt in een interview meer over de mentale problematiek van zijn zoon. Daarin zegt hij „alles geprobeerd te hebben” om zijn zoon destijds te beschermen.

Tim Bergling, de echte naam van de overleden Zweedse dj, zou afgelopen dinsdag 31 jaar zijn geworden. Radiostation Sirius XM sprak gisteren exclusief met zijn vader Klas Bergling. In 2018 overleed Avicii door zelfmoord. Zijn vader vertelt in het interview meer over de mentale problemen van zijn zoon waar hij gedurende zijn carrière mee worstelde.

Depressie en verslaving

De vader vertelt onder meer dat ze Avicii thuis wilden behoeden voor de druk binnen de industrie. „We probeerden hem er zo’n beetje elke dag van elk jaar van te overtuigen om terug naar Zweden te komen en bij te tanken. De muziekindustrie slokt je op en zeker met het succes dat Tim boekte.” Hij vervolgt: „Hij reisde veel, maakte muziek en was daar destijds heel gelukkig mee, ook al was het soms zwaar. Maar als ouder zit je dan in Stockholm en wil je dat je kind rust neemt.”

Uiteindelijk begonnen de ouders zich zorgen te maken over de mentale gesteldheid van de Zweedse dj. „Verderop in zijn carrière kreeg hij last van depressies en kampte hij met verslavingen. Maar hij probeerde dat niet te laten zien. We hebben twee keer aan de bel getrokken bij zijn management, omdat we ons als familie grote zorgen om hem maakten.”

Eerbetoon

„Mensen denken soms: waarom hebben jullie niets gedaan? Geloof me, we hebben van alles geprobeerd”, zei de vader van Avicii. Hij benadrukt dat zijn zoon in die tijd lastig te bereiken was. „Tim was een volwassen persoon die zijn eigen beslissingen nam. We konden hem niet ineens opsluiten. Hij was constant onderweg en aan het produceren, waardoor er een lastige situatie ontstond. Het is te makkelijk om te zeggen dat wij hem tegen hadden moeten houden.”

Tim Berging maakte op 20 april 2018 een einde aan zijn leven in Muscat, Oman (Azië). Zondag vindt de Avicii Birthday Tribute for Mental Health Awareness plaats als onderdeel van de Amerikaanse National Suicide Prevention Week. Het interview met de vader van de dj was ter gelegenheid van dit initiatief. Ook collega’s uit de dj-branche vertellen hun verhaal over de Zweedse dj. Daaronder vallen onder andere de Nederlandse dj’s Armin van Buuren, Martin Garrix en Nicky Romero.

Denk je aan zelfmoord? Praat erover. Bel 0800-0113 of chat via 113.nl.