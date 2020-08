Kanye West wil strijbijl met ‘ideale running mate’ Jay-Z begraven

Wat Kanye West betreft wordt de strijdbijl tussen hem en zijn vriend/vijand Jay-Z weer begraven. Op Twitter laat de echtgenoot van Kim Kardashian weten zijn vriend te missen.

West deelde een screenshot waarop een optreden van hem en Jay-Z te zien is. „Miss my bro … real talk“, schrijft hij daarbij. De twee rappers hebben regelmatig ruzie, maar nu lijkt Kanye het weer te willen bijleggen.

Miss my bro … real talk pic.twitter.com/qFS5HwYZxU — ye (@kanyewest) August 11, 2020

Ideale running mate

In juli zei Kanye in een interview met Z93 Jamz dat hij in Jay-Z zijn ideale running mate ziet. Shawn Carter, zoals Jay-Z echt heet, was toen echter niet op de hoogte van deze plannen, omdat de twee al negen jaar geen contact meer hebben, zegt Kanye. Hoe het precies zit, weet niemand. Half december afgelopen jaar zijn de twee samen gespot op het verjaardagspartijtje van niemand minder dan P. Diddy. De twee heren zouden elkaar als oude vrienden hebben begroet.

Ooit gingen de twee goed met elkaar: ze scoorden onder andere een hit met het nummer Ni**as in Paris. Een jaar eerder sloegen ze de handen ineen voor het nummer Otis, waarin een sample van een Otis Redding-nummer is te horen.

Kanye op Mount Rushmore

West zegt een gooi te willen doen naar het Amerikaanse presidentschap, al lijkt hij niet helemaal te weten of hij dat ook echt wil. Op 14 juli zei hij toch niet mee te doen met zijn Birthday Party, een paar dagen later deed hij anders vermoeden toen hij zichzelf in Mount Rushmore liet photoshoppen.

De wispelturigheid van West komt niet helemaal onverwacht. Eind juli plaatste hij een aantal vreemde berichten op sociale media. Het was al langer bekend dat hij lijdt aan een bipolaire stoornis. Zijn vrouw Kim liet weten al lang op zoek te zijn naar hulp voor haar echtgenoot. Ook nam ze het al eerder voor hem op.

Mocht Jay-Z niet zitten te wachten op politieke betrekkingen met West, dan staat Caitlyn Jenner gelukkig wel open voor een baantje in de politiek.

