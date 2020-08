Politie rolt cocaïnewasserij in paardenmanege op

De politie in het Drentse Nijenveen kon vrijdag met een goed gevoel aan het weekend beginnen: ze rolden de grootste cocaïnewasserij in Nederland ooit op.

In het drugslab werd cocaïne geproduceerd uit wat de politie dragersmateriaal noemt, zoals kleding. De politie heeft zeventien verdachten aangehouden, meldt de politie vandaag.

Chemicaliën en een recreatieruimte

Aan de medewerkers werd gedacht tijdens het werk: bij de manege waren ook slaapvertrekken en recreatieruimten gebouwd. De politie pakte zestien verdachten op in de Drentse plaats, onder wie de eigenaar van het terrein. In de wasserij vond de politie tienduizenden liters aan chemicaliën en zo’n 100 kilo cocaïne.

De politie viel dezelfde dag ook loodsen binnen in Elshout en in Apeldoorn. In deze laatste plaats vond de politie ongeveer 120.000 kilo dragersmateriaal. Uit dit dragersmateriaal wordt via een chemisch proces cocaïne onttrokken. In Apeldoorn is een verdachte aangehouden.

Verdachten uit Nederland en Colombia

Drie van de verdachten hebben de Nederlandse nationaliteit, waarvan een ook een Colombiaanse paspoort heeft. Dertien verdachten hebben de Colombiaanse nationaliteit en een is Turks. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit. De verdachten worden morgen en donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De ontmanteling van het lab door de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmanteling (LFO) duurde drie dagen omdat het chemische proces uiterst voorzichtig gestopt moest worden en het materiaal moest worden afgevoerd.

Hoge straatwaarde

LFO-hoofdinspecteur André van Rijn: „Het betreft hier het grootste cocaïnelaboratorium dat ooit in Nederland is aangetroffen. Gezien het aantal mensen dat er werkte, de installatie(s), de grootte, de inrichting en de apparatuur, schatten we de productiecapaciteit op 150 tot 200 kilo cocaïne per dag. Dit aantal kilo’s staat gelijk aan een straatwaarde van tussen de 4,5 en 6 miljoen euro (onversneden).”

