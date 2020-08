Dua Lipa interviewt onwetende oudjes over Dua Lipa

Iedereen wordt geraakt door de coronacrisis. Mensen kunnen niet meer makkelijk reizen en we moeten gepaste afstand houden. Dat heeft ook invloed op talkshows. Zo is Kimmy Kimmel Live helemaal omgegooid en dat leverde een hilarische episode met niemand minder dan Dua Lipa op.

Nu artiesten, acteurs en andere beroemdheden niet ind e studio langs kunnen komen, houden ze quarantaine-monologen. De celebs vertellen verschillende verhalen én natuurlijk zit er een komisch element bij. Zo kiest Dua Lipa ervoor om oude mensen te interviewen over… Dua Lipa.

Nieuw publiek bereiken

En natuurlijk zijn het nét de oudjes die niet ingelezen zijn in de hedendaagse popmuziek. Zo denkt één man dat Dua het over The Doobie Brothers heeft, een band die in de jaren zeventig en tachtig actief was. Een bejaarde dame keurt haar kledingstijl af nadat Dua een aantal foto’s van zichzelf heeft laten zien.

Gelukkig is het niet alleen maar narigheid voor de Brits-Kosovaarse zangeres: meerdere luisteraars dansen vrolijk mee op haar muziek en één van de vrouwen wil weten hoe het liedje heet omdat het zo leuk klinkt. Vanaf 4 minuut 11 zie je hoe de interviews van Dua Lipa over Dua Lipa met de oudjes verloopt. Een nieuw publiek bereiken zoals Dua wil, dát is in elk geval gelukt.

Nieuw album, tour verplaatst

De bijna 25-jarige zangeres uit het Verenigd Koninkrijk debuteerde met de single New Love en brak even later door met het nummer Be The One. In Nederland stond ze onder andere op Lowlands en zou ze op 7 mei afgelopen jaar in Ziggo Dome optreden. Het concert is wegens de coronacrisis verplaatst naar 3 februari 2021.

Het optreden maakt onderdeel uit van de Future Nostalgia Tour, het album dat in maart 2020 uitkwam. Op dit moment hoor je de zangeres regelmatig voorbij komen met de hit Break My Heart, daarvoor werd het nummer Physical met enige regelmaat gedraaid door de radiozenders.

