Aankondiging lockdown een enorme klap voor studenten: ‘Weer terug bij af’

Terwijl er gisteren naar buiten kwam dat meer dan de helft van de studenten in Nederland last heeft van psychische klachten die zijn verergerd door de coronacrisis, wordt vandaag weer een lockdown aangekondigd. Metro‘s Meike vertelt vanuit haar oogpunt welk effect zo’n nieuwe lockdown heeft op jongeren. En specifiek: op haar en haar omgeving.

Dat studenten last hebben van psychische klachten, blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van het Trimbos-instituut, het RIVM en GGD GHOR Nederland. Daarin staat ook dat een kwart van de studenten last heeft van levensmoeheid. Ze willen gaan slapen en niet meer wakker worden. En dat terwijl je studententijd een van de leukste, meest onbezonnen jaren moeten zijn, waarin je nieuwe mensen ontmoet en de wereld ontdekt die aan je voeten ligt.

Stress door de coronacrisis en lockdowns

Met je beste vrienden dansen op een festival en in het weekend op het podium in de club. Nieuwe mensen ontmoeten, nieuwe dingen ontdekken en domme dingen doen – het kon eindelijk weer. Ons leven kwam weer op gang. Niet dat ons leven alleen maar bestond uit uitgaan en dansen, maar toch. Dat hoor je te kunnen doen als je jong bent. En na anderhalf jaar was ik ervan overtuigd dat het nu écht voorbij zou zijn. Misschien dom, maar ik was optimistisch.

Totdat het niet zo bleek te zijn. Vanochtend werd ik wakker met het nieuws dat we weer een gedeeltelijke lockdown ingaan van drie weken. Gisteren was er een record van ruim 16.000 besmettingen, het hoogste aantal sinds het begin van de pandemie. Heel mijn studentenhuis was vanochtend verdrietig. En niet omdat we boos zijn op de overheid, niet omdat we het er niet mee eens zijn dat de ziekenhuizen het rustiger moeten krijgen, maar omdat er geen einde aan lijkt te komen. De afgelopen maanden kregen we een inkijkje in hoe onze studententijd eruit zou moeten zien, en nu wordt het – voor de tweede keer – van ons afgenomen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

heel eerlijk, mijn mentale gezondheid kan niet nog een lockdown aan — bella (@isabellavdz) November 11, 2021

Mentale gezondheid van studenten

En begrijp me niet verkeerd. Dit is wat er nu gewoon moet gebeuren om er hopelijk over een paar maanden weer uit te zijn, om het virus onder controle te krijgen. Daar vertrouw ik op. Elke lockdown weer. Elke keer dat de maatregelen weer worden teruggeroepen, dat we wéér terug bij af zijn, denk ik: dit moet nu even. Dan zijn we er dadelijk van af. Maar toen de coronacrisis begon was ik negentien. Over een half jaar word ik tweeëntwintig en ik heb ondertussen het nare gevoel alsof deze belangrijke jaren nu veel te snel aan me voorbij gaan.

Volgens Jolien Dopmeijer, één van de hoofdonderzoekers, is dat gevoel helemaal niet gek. „Je verbinden aan anderen is van levensbelang”, legt ze uit. „Voor jongeren is dat nóg belangrijker.” Ook zijn de behoeften die veel van ons hebben en die door andere generaties misschien als stom worden bestempeld, zoals naar festivals gaan en heel de avond dansen, volgens haar heel normaal. „Het zijn hele normale verlangens van studenten, die nu niet ingevuld kunnen worden.”

Wat kunnen we er aan doen?

Om mij heen zie ik andere studenten en vrienden die steeds vaker in een dip belanden. Uit het onderzoek ‘Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik van Studenten’, het eerste onderzoek naar de mentale gezondheid van studenten voor heel Nederland, blijkt dat ook. Bijna alle studenten (97 procent) ervaren stress en 51 procent ook psychische klachten zoals angst en somberheid. Ook pijnlijk: drie kwart van de studenten voelt zich eenzaam. Ik vraag me af of er iets is – hoe klein dan ook – wat we er tegen kunnen doen.

Het antwoord van Dopmeijer is simpel: praat erover. „Je hoeft niet per se naar een professional”, legt Dopmeijer uit, maar ze benadrukt hoe belangrijk het is om er in ieder geval met vrienden over te praten. Dus vanavond trek ik met mijn verdrietige huisgenoten een fles wijn open en hebben we het er even over. „Die verbondenheid is belangrijk.”