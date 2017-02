Volendammers boos om Hitler-cartoon in klederdracht

Een cartoon in de Volkskrant van woensdag, met daarop Adolf Hitler in klederdracht, is bij veel Volendammers niet in goede aarde gevallen. De cartoon werd geplaatst naast een achtergrondartikel. In de cartoon stond een traditionele familie in klederdracht afgebeeld, maar dan met elk het hoofd van Adolf Hitler.

Boze reacties

En daar waren ze in Volendam niet blij mee, schrijft regionale omroep NH. De burgemeester van de gemeente Edam-Volendam, Lieke Sievers, heeft zelfs al contact opgenomen met de krant. Zij stelt dat het „beeld dat de cartoon schetst zowel Nederland als Volendam onrecht doet”.

Op social media zijn de reacties van Volendammers tegen de Volkskrant niet mis. Van „walgelijk” tot „volksverlakkerij” en zelfs een open brief van Volendammer Peter Louter. „Het is beledigend, smadelijk en lasterlijk,” schrijft hij aan de krant. „In de Tweede Wereldoorlog hebben veel Volendamse vissers hun nek uitgestoken om in Friesland aardappelen op te halen voor de hongerende Amsterdamse bevolking.” De man eist excuses van de krant.

Link met artikel?

De link van de cartoon met het artikel wordt niet meteen duidelijk. Het stuk beschrijft hoe internationale media naar de PVV en Geert Wilders kijken. Daarbij komt Volendam kort aan bod: veel buitenlandse journalisten reizen af naar het vissersdorpje vanwege het hoge percentage PVV-stemmers dat hier woont.

In een reactie meldt De Volkskrant dat de cartoon een „satirische uitvergroting van het beeld dat buitenlandse media van Nederland schetsen” moet voorstellen. „Dat is lijn met het stuk, waarin wordt geschetst dat buitenlandse media vaak in eenvoudige beelden over Nederland schrijven. De tekening is juist bedoeld om dat belachelijk te maken,” aldus plaatsvervangend hoofdredacteur Pieter Klok.

Niet de bedoeling

De Volkskrant laat in een reactie weten dat het gaat om “satirische uitvergroting van het beeld dat buitenlandse media van Nederland schetsen.” Plaatsvervangend hoofdredacteur Pieter Kok geeft echter toe dat het een tekening is die tot discussie kan leiden. „Maar het was zeker niet de bedoeling van de tekenaar om Volendammers te beledigen.”