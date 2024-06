Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Win! Maak kans op tickets voor The Best of Musicals (en een backstage Ziggo Dome-tour)

Zin in een avondje musical, niet ééntje, maar een heleboel musicals tegelijk? Dan moet je zaterdag bij The Best of Musicals in de Ziggo Dome zijn. Omdat Metro feest viert, ‘we zijn 25’, kan dat misschien zelfs gratis en voor niets. We geven namelijk 10×2 kaartjes weg. En dat niet alleen…

In het kader van Metro‘s verjaardagsweek geven we nog een hoop andere prijzen weg, het overzicht vind je hier. Naast al die prijzen, kun je dus ook twee tickets voor The Best of Musicals winnen. Eén van de tien winnaars krijgt na loting een extra prijs: een backstage-tour bij deze show in de Ziggo Dome, voordat het spektakel begint.

Grote sterren in The Best of Musicals

Wie je gaat zien op zaterdag 29 juni? Chantal Janzen, Willemijn Verkaik, Brigitte Heitzer, René van Kooten, Freek Bartels, Gaia Aikman, April Darby, Magtel de Laat (van de musicalhit van het jaar Jesus Christ Superstar): het zijn allemaal grote namen die je tijdens The Best of Musicals in de Ziggo Dome ziet en hoort. Ook Stars on Stage-finalisten Michel Mulder en Susanna Klibansky zijn erbij. Deze sterren putten uit een groot aantal musicaltitels. Denk daarbij aan Les Misérables, The Lion King, Frozen, The Phantom of the Opera, Wicked, The Greatest Showman, Hamilton, Sister Act, We Will Rock You, Dreamgirls, Dear Evan Hansen en – uiteraard – Jesus Christ Superstar.

Meedoen aan deze winactie

Jij wilt vast en zeker kaartjes voor The Best of Musicals winnen (én misschien wel die backstage-tour als mooi extraatje). Dan doe je er goed aan om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Mensen die meedoen aan de winactie én ingeschreven zijn, maken namelijk extra kans. Meedoen kan tot en met zondag 23 juni, 23.59 uur. Maandag krijgen de winnaars persoonlijk bericht. Hier lees je meer info over The Best of Musicals.

