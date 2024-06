Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Blunder Kaj Gorgels in Het Perfecte Plaatje als hij model verzoekt in voetenbad ‘vol eelt’ te liggen

In Het Perfecte Plaatje Op Reis haalt Kaj Gorgels alles uit de kast om de beste foto te maken, maar hij beseft daarbij tot zijn eigen hilariteit niet dat hij zijn model een wel héél vreemd verzoek doet. Het laagje water waar de 33-jarige presentator het model in wil onderdompelen, blijkt een voetenbad te zijn.

Eerder zagen we in het tv-programma dat Danny de Munk de aantijgingen van verkrachting tegen hem oprakelde.

Kaj Gorgels in Het Perfecte Plaatje Op Reis

In de jongste aflevering duiken de kandidaten in de fine art photography. „Een van de meest dankbare vormen van fotografie”, zegt fotograaf William Rutten. „Het komt niet in een tijdschrift of een krant en het ligt een dag later niet in een katten- of prullenbak. Deze foto komt in een galerie te hangen.” Hij geeft de fotografen in spe nog wat tips. „Het allerbelangrijkste is communicatie met je model.” Hij vertelt ook dat de modellen weten dat hen kan worden gevraagd om naakt te poseren.

De communicatie gaat bij Gorgels meteen al niet helemaal goed. Als hij wordt voorgesteld aan zijn model (Dara) en hij vertelt dat hij haar gaat fotograferen, lijkt ze niet heel enthousiast. „Ze was er niet blij mee, maar ze moet het ermee doen”, lacht hij.

Niet tevreden over resultaten

Gorgels zit niet helemaal lekker in de shoot. Hij is niet tevreden als hij haar fotografeert met bikini en de doek om haar heen gedrapeerd, dus vraagt hij of ze naakt wil poseren. Weer is hij niet tevreden.

Dan krijgt hij een lumineus idee. Hij heeft een bak met water gezien bij de ingang van het zwembad. „Nu gaan we echt fine art maken”, zegt Gorgels enthousiast, die een van de gedoodverfde winnaars is. „Ik wil haar dus in deze bak.” Hij legt uit: „Esthetisch is het heel mooi en als het lukt, heb ik een goede foto.”

Eén probleem: Dara heeft er geen zin in. „Is dat niet het badje waar mensen hun voeten in wassen?”, protesteert ze. „Is dat zo?”, vraagt Gorgels. Ze bevestigt en de presentator realiseert zich dat ze gelijk heeft.

‘Dit is echt verschrikkelijk’

Als hij alleen met de camera’s is, ligt hij dubbel van het lachen. „De stukken eelt drijven door dat bad en ik vraag aan dat meisje of ze in dat bad wil liggen. Dit is echt verschrikkelijk. Soms moet je als fotograaf niet alleen maar aan jezelf denken en niet alleen maar aan het perfecte plaatje. Je hebt te maken met een mens en die laat je niet in een bad vol eelt uit München en Berlijn lopen. Dat is ranzig, Kaj.”

Op naar plan B. „Daar gaat mijn plan, maar ze heeft gelijk. Het is te goor voor woorden. Dan gaan we naar het strand toe.” Daar weet hij een foto te schieten, maar echt heel enthousiast is de jury er niet over. Hij krijgt een 6. Gorgels mag toch trots zijn, want hij is alsnog de dagwinnaar. Actrice Sophie Bouquet moet haar koffers pakken. Ze strandt net voor de halve finale.

Je kunt Het Perfecte Plaatje Op Reis terugkijken via Videoland.

