Winactie! Win sneakers die speciaal voor jou door Solar-studenten worden gemaakt

Er valt weer wat te winnen deze week! Metro’s winactie heeft deze keer een speciale prijs: één prijs weliswaar, maar wel een exclusieve. Je maakte namelijk kans op een paar sneakers die door studenten van het bekende Nederlandse Brunel Solar Team worden gemaakt.

Hoe het zit? Deze week lanceerde dat Brunel Solar Team een limited edition sneaker: de Solar Powered Sneaker. Sneakers hebben we allemaal wel (en sommigen hebben er veel en handelen er ook heel slim in). Maar nu gaat het om, mond vol, een custom design van Customkicksnl en zo exclusief als wat. De ontwerpende studenten hebben iets bijzonders bedacht: de sneakers lijken wit, maar de kleuren van het design worden zichtbaar als ze in aanraking komen met zonlicht. Met speciale verf is het design zo gefikst. Dat kan zomaar dé sneaker voor deze (na)zomer worden. En jij kunt ze aan je voeten hebben als je aan de Metro-winactie meedoet.

Solar Team draagt sneakers bij zonnerace

Het Brunel Solar Team is beter bekend als het team met studenten van de TU Delft die met hun zonneauto meedoen aan zonneraces overal ter wereld. Dit jaar doen ze met de zelfgebouwde Nuna 11s mee aan de Sasol Solar Challenge in Zuid-Afrika. De kleuren (en het geleidelijke verloop van de kleuren) van de Nuna 11s zijn ook verwerkt in het ontwerp van de sneaker. De sneakers worden door het studententeam in Zuid-Afrika gedragen, maar zijn sinds gisteren in een zeer limited oplage te pre-orderen. Dus kun je niet wachten op Metro’s winactie, dan weet je wat je te doen staat.

Meedoen aan de winactie

Wat je moet doen om kans te maken op de sneakers? Weinig! Alleen onderstaand formuliertje invullen. Mensen die meedoen aan de winactie én ingeschreven zijn voor Metro’s Nieuwsbrief, maken extra kans. Meedoen kan tot en met maandag 29 augustus, 12.00 uur. Daarna krijgen de winnaars persoonlijk bericht.

