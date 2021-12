Winnen: gin-woonkamerparfum van Tanqueray (t.w.v. 100 euro)

Niets fijner dan een huis dat lekker ruikt. Toch? Of misschien is op de bank neerploffen met een gin-tonic na een lange vrijdag werken misschien wel beter. Wat nou als je die twee kunt combineren, ook tijdens werktijd? Maar dan zonder alcohol natuurlijk. Amsterdams parfumlabel Abel Odor en gin-merk Tanqueray hebben de krachten gebundeld en een exclusief huisparfum gemaakt met de subtiele geur van de iconische London Dry Gin. En Metro mag er vijf weggeven (t.w.v. 100 euro).

Wie weet ruikt ook jouw huis dus binnenkort naar een blend van de vier belangrijkste botanicals van de gin: jeneverbes, engelwortel, koriander en zoethout.

Woonkamerparfum van Abel Odor en Tanqueray

Er zullen niet veel mensen zijn die dit flesje ook in hun woonkamer hebben staan, want er zijn maar driehonderd van gemaakt. De parfum is onder meer te koop bij de Bijenkorf, maar al bijna uitverkocht. Dus des te fijner om jezelf cadeau te geven.

Het parfum is gemaakt door meesterparfumeur Isaac Sinclair: „Geur is iets magisch, je gebruikt je zintuigen door terug te gaan gaan naar herinneringen of emoties. Smaken hebben dat ook; reuk en smaak staan dan ook altijd met elkaar in verbinding.” Volgens de maker is het een levendige en frisse geur.

