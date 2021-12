Het eetdagboek van Sandra (54): ‘Vegan zijn is meer dan alleen je voeding aanpassen’

We zijn er dag in, dag uit mee bezig: eten. Wat eet jij op een normale, doordeweekse dag? We vragen het elke week aan een andere Nederlander. Het kan namelijk hartstikke verfrissend zijn om verschillende meningen over eten te horen. Gaan mensen voor gezonde keuzes, of toch voor lekker makkelijk? Met vandaag: het vegan eetdagboek van directiesecretaresse Sandra (54).

Sandra werkt als directiesecretaresse en deed in 2013 voor het eerst mee met een Vegan Challenge. Daarvoor at ze al jaren volledig vegetarisch. Sandra deelt haar eetdagboek van een doordeweekse dag.

Ontbijt:

200 ml ongezoete sojadrink, havermout, lijnzaad, een zoetje, blauwe bessen en een glas warm water.

Snack:

Fuji appel, twee keer een koffie verkeerd met ongezoete sojadrink.

Lunch:

Een boterham met halvarine en appelstroop, een boterham met halvarine en 100% pindakaas en komkommer. Los nog reepjes paprika en een glas warm water.

Snack:

Smoothie van een halve banaan, wat stukjes diepvries mango, 200 ml ongezoete sojadrink en een beetje kokosrasp. Ook een aantal bekers thee.

Avondeten:

Kikkererwtenstoofpot met boerenkool, tomaten uit blik, volkoren basmatirijst en babyspinazie (recept uit het kookboek Één pan, plaat en planeet) en een glas warm water.

Snack:

25 gram gemengde noten, één paranoot, twee Oreokoekjes en een aantal bekers thee. Vlak voor het slapen 25 gram gedroogde abrikozen en 1 knäckebröd met halvarine en halvajam („om mijn bloedsuiker ‘s nachts op peil te houden, ik heb diabetes”).

Waarom heb jij besloten om vegan te gaan eten?

„Ik kwam in 2013 op internet een Vegan Challenge tegen en besloot mee te doen. Omdat ik al jaren vegetariër was, leek het mij een leuke uitdaging om een maand vegan te eten. Ik was mij tot die tijd niet bewust van het leed achter een kippenei of koemelk. Tijdens de Vegan Challenge las ik daar meer over, en besloot ik vegan te blijven. Het moge duidelijk zijn, ik ben vegan voor de dieren.”

Mensen denken vaak dat vegan eten ingewikkeld of juist heel saai is. Wat is jouw kijk hierop?

„Ik ben juist veel veelzijdiger gaan eten sinds ik vegan eet. In 2013 waren er niet veel vegan producten in de supermarkt. Doordat ik al zo lang vegetariër was, was ik er aan gewend om mijn eigen ‘burgers’ te maken van peulvruchten, tempeh en tofu. Ik let er bijvoorbeeld op dat ik iedere dag groene groentes eet en ik verwerk dit in mijn maaltijden. Vegan eten is niet perse je vlees weglaten bij het avondeten, maar het vlees vervangen door een ander eiwitcomponent.

Wat ik zelf in het begin lastig vond, was om er ook aan te denken om bijvoorbeeld een vegan verfkwast te kopen (deze heeft Action dus gewoon!). Vegan zijn is meer dan alleen je voeding aanpassen. Ik heb daarbij veel aan de Nederlandse Vereniging voor Veganisme en veganwiki.nl gehad.”

Ben jij veel geld kwijt aan boodschappen?

„Nee, want ik koop haast nooit vleesvervangers. Peulvruchten, tofu en tempeh zijn een stuk goedkoper dan vlees, kip of vis. Ik koop voornamelijk groente, fruit en plantaardige ‘zuivel’, en dat zijn meestal de goedkoopste keuzes in een supermarkt. Verder eet ik dat wat in het seizoen is. Ik eet dus geen aardbeien in november.”

Zelf uitgebreid koken, of snel en makkelijk?

„Allebei. Van de kikkererwtenstoofpot van vandaag maakte ik vier porties, daarvan vries ik er drie in, want dat is handig voor een dag waarop ik niet lang in de keuken wil staan. Ik maak wel het liefst alles zelf en gebruik veel verse producten. Ik heb bijvoorbeeld zelf een juspoeder mix gemaakt die ik alleen met wat water en wat sojasaus hoef aan te lengen en op te warmen.”

Liever een AVG’tje of toch een buitenlandse keuken?

„Ik geniet van een goede stamppot met geroosterde tofu, en in plaats van vegan speckjes doe ik dan zongedroogde tomaatjes in de airfryer. Maar ik ben ook dol op de Marokkaanse keuken en ik kook ook graag Italiaans. Ik houd vooral van de simpele pasta’s, olio, limetta e erbe is groot favoriet. De pure smaken, heerlijk!”

Welk gerecht of ingrediënt is typisch jou?

„Appels! Ik ben een groot liefhebber van appels en eet ze dagelijks. Net als mijn overleden moeder trouwens, die kon zó genieten van een Cox Orange. Favorieten zijn Fuji, Cox Orange, Pink lady en Jonagold, allen stevige en sappige appels dus. Stamppotten vind ik ook heerlijk. Die reclame van Lidl met ‘alweer stamppot?’ was mij op het lijf geschreven.”

Reactie van een voedingsdeskundige

Ricky Frissen is diëtist, coach en schrijver van het boek Vrijheid van voeding. Elke week reageert hij kort op het voedingsdagboek met een tip en een top.