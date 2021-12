Winnen: een Monopoly-spelpakket (t.w.v. 100 euro)

Verlaat de gevangenis zonder te betalen. Of: een fout van de bank in uw voordeel. Denk jij nu meteen aan Monopoly? Lees dan even verder, want dan hebben we een leuke winactie voor je. Metro mag namelijk een spelpakket weggeven, met daarin drie verschillende edities van het spel.

Monopoly mag in sommige vriendengroepen of families hier en daar voor een ruzietje zorgen (niet valsspelen, hè!), maar het is vooral een heel gezellig spel. En ook voor kinderen handig, want ze leren goed met geld om te gaan. Dat zal wel moeten ook, als je wil winnen.

Winnen: een Monopoly-spelpakket

In het pakket zitten dus drie variaties van Monopoly. Vals geld, Bouwen en Classic. Alle spellen zijn vanaf 8 jaar oud te spelen, dus het hele gezin kan lekker meedoen. In de Vals geld-editie van Monopoly moet je wel goed opletten, want er zitten neppe biljetten en nepkanskaarten in het spel. Met speciale beschuldigingsmunten kun je je tegenstanders uitdagen.

Monopoly Bouwen is voor de kleine architecten onder ons, want je kunt in dit spel een eigen stad bouwen. Net zoals in de ‘normale’ Monopoly koop je eigendommen en ontvang je huur. Maar je gebruikt ook bouwblokken om een eilandstad te bouwen. Heb je het penthouse gebouwd? Dan win je!

En dan natuurlijk nog de Classic Monopoly: deze kent bijna iedereen wel. Dit klassieke Monopoly-spel zit in een opgefrist jasje en staat daarnaast al jaren garant voor veel spelplezier.

Meedoen

Wil je ook een leuke spelletjesavond organiseren met bovenstaande spellen? Dan doe je er goed aan om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Mensen die meedoen aan de winactie én ingeschreven zijn, maken namelijk extra kans. Meedoen kan tot en met maandag 20 december, 12.00 uur. Daarna krijgen de winnaars persoonlijk bericht.

