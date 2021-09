Winactie: van kleur veranderende hoodie (t.w.v. 109,95 euro)

Er komen weer koudere tijden aan, dus een lekkere hoodie misstaat zeker niet in je kledingkast. En natuurlijk niet een hoodie die iedereen heeft, nee, een speciale. Je moet je immers wel een beetje onderscheiden van de rest. Metro heeft dan ook een nieuwe winactie met de perfecte trui voor je. De hoodies van SEA’SONS (t.w.v. 109,95 euro) veranderen namelijk van kleur, onder invloed van hitte en kou.

SEA’SONS begon met badkleding dat van kleur verandert. Spring je in je bikini of zwembroek koud water in, dan heeft ‘ie binnen no time een andere gedaante aangenomen. Je zou de kleding bijna kunnen vergelijken met een kameleon. En nu is dan dus de volgende stap gelanceerd: comfortabele hoodies. Daarmee heeft het Nederlandse merk een wereldprimeur, het is namelijk het eerste bedrijf dat van kleur veranderende hoodies op de markt brengt. Metro interviewde de oprichter van het bedrijf onlangs al, en sprak met hem over de technologie achter de kleding.

Tom van Dieren, de 23-jarige oprichter van het bedrijf, vertelde Metro dus hoe de kleurveranderende techniek werkt. De hoodies van het kledingmerk veranderen op basis van omgevingstemperatuur van kleur. De stoffen waarmee de hoodies zijn gemaakt, worden bewerkt met hitte-reactieve capsules, om zo de transformatieve eigenschap te creëren. En jij kunt er dus eentje winnen! In totaal geven we drie truien weg.

De hoodie is er in het donkergrijs en in het blauw. Beide kleuren veranderen naar wit wanneer er warmte bij komt kijken. Je kunt ‘m winnen in maat S tot en met XXL. De kleur en maat mag je uiteraard zelf kiezen.

Meedoen

Dat je zo’n kameleonhoodie wil, begrijpen we heel goed. Daarom doe je er goed aan om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Mensen die meedoen aan de winactie én ingeschreven zijn, maken namelijk extra kans. Meedoen kan tot en met maandag 6 september, 12.00 uur. Daarna krijgen de winnaars persoonlijk bericht. Vul hieronder je gegevens in om mee te doen (er wordt verder niets met je gegevens gedaan):