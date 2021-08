Nederlands bedrijf heeft wereldprimeur te pakken: hun hoodie verandert van kleur

Het Nederlandse kledingmerk SEA’SONS heeft een heuse wereldprimeur te pakken. Het bedrijf, dat gevestigd is in Apeldoorn, heeft namelijk de eerste van kleur veranderende hoodie ter wereld op de markt gebracht. „Best wel spannend”, erkent de 23-jarige oprichter Tom van Dieren.

Tom van Dieren, oprichter en eigenaar van het kledingmerk, kwam drie jaar geleden op het idee. „Ik wilde een van kleur veranderende zwembroek kopen, maar die bestonden helemaal niet. Ik wilde altijd al een eigen bedrijf opbouwen en kwam dus eigenlijk uit het niets op dit idee”, vertelt hij aan Metro. Na een succesvolle Kickstarter-campagne en anderhalf jaar onderzoek bracht Van Dieren de eerste van kleur veranderende zwembroek op de markt. De zwemkleding van het merk groeide al snel uit tot een succesverhaal en dus was het tijd voor iets nieuws.

Na zwembroek nu ook hoodie

Deze week lanceerde SEA’SONS, dat inmiddels in ruim zeventig landen actief is, daarom een nieuwe innovatie. De eerste hoodie ter wereld die van kleur kan veranderen. „Best wel spannend, want we maakten tot nu toe alleen maar zomerkleding”, vertelt Van Dieren enthousiast. „We stappen nu in een heel ander seizoen. We wisten dan ook niet hoe de ontvangst zou zijn, maar vooralsnog zijn de reacties erg enthousiast. Daar zijn we blij mee, want we hebben ruim een jaar aan de ontwikkeling van dit product gewerkt.”

Want of het nu een zwembroek of een hoodie is: een kledingstuk verandert natuurlijk niet zomaar van kleur. „Door technologie te koppelen aan textiel, creëren wij kleding met beleving”, verklaart Van Dieren, die vooralsnog geen serieuze concurrentie heeft. „Natuurlijk wordt onze kleding al nagemaakt en verkocht op AliExpress, maar échte concurrenten zijn er (nog) niet”, vertelt de ondernemer trots. „We zijn dus echt aan het pionieren. Vergelijk het met koken zonder recept: je blijft dingen proberen, totdat het resultaat naar wens is.”

Fors prijskaartje verklaard

Bij SEA’SONS betaal je 59,95 euro voor een zwembroek en 109,95 euro voor een hoodie. Flink wat geld, dus. „We zitten inderdaad in het midden- tot hoogsegment”, erkent Van Dieren, die ziet dat klanten zich niet laten afschrikken door de prijskaartjes. „Onze kleding komt uit Europa, is van goede kwaliteit en is vooral uniek. Wij verkopen kleding die je nergens anders kunt krijgen. Daar hechten mensen veel waarde aan. Het is de kunst om een sterk merk op te bouwen. Kijk naar Happy Socks. Je kunt overal gekke sokken krijgen, maar toch willen veel mensen alléén die sokken.”

De hoodies van het kledingmerk veranderen op basis van omgevingstemperatuur van kleur. De stoffen waarmee de hoodies zijn gemaakt worden bewerkt met hitte-reactieve capsules, om zo de transformatieve eigenschap te creëren. Een unieke technologie, maar Van Dieren verklapt alvast dat hij nog veel meer in het vat heeft zitten. „Onze kleding verandert nu op basis van temperatuur van kleur, maar we werken ook aan andere technieken, zoals zonlicht en water. We blijven innoveren, want daar ligt onze kracht”, besluit de ondernemer.

Wil jij er goed uit zien in je (al dan niet van kleur veranderende) zwembroek? Lees dan hier zes oorzaken van uitblijvende resultaten in de sportschool.