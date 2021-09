7 manieren om hoofdluis niet mee te nemen van opvang of school

Elke ouder ziet er tegenop: een luizenalert op papier, van de kinderopvang of school. Het is een moment om extra alert te zijn op hoofdluis, die gemakkelijk van het ene kind op de ander overgebracht wordt.

Maar toch is hoofdluis geen bijzonderheid in het leven van je kind. Op bijna elke school, kinderopvang of andere instantie waar veel kinderen bij elkaar zijn, komen ze voor. Het kan ons allemaal overkomen trouwens, zelfs juf Ank uit De Luizenmoeder. Niet in de serie of de film, maar in het echt.

Zo houd je de hoofdluis bij je kind vandaan

Uitbraken van hoofdluis kunnen altijd en overal voorkomen, hoe schoon en hygiënisch een locatie ook is. Dus vis jij van de een op andere dag dat gevreesde papiertje uit de rugzak van je kind? Geen paniek! Er zijn manieren om hoofdluis netjes op school te houden, in plaats van mee naar huis te nemen. Hier lees je zeven tips.

1. Stop met dingen delen

Als er één boodschap is die we onze kinderen graag mee willen geven, is het wel dat we alles eerlijk delen. Die dagen zijn echter even voorbij als er hoofdluis geconstateerd wordt. Leg je kind uit dat haarproducten, zoals elastiekjes, haarbanden en borstels voorlopig niet gedeeld mogen worden. Denk ook aan mutsen en sjaals in de winter. Raad ze ook af om die producten van vriendjes of vriendinnetjes te lenen.



Eigenlijk is hoofdluis een compliment. Hoofdluis houd namelijk van schoon haar.

Bij Kruitvat wel middeltjes voor en verder 3-6 keer per dag kammen met vlooienkam.

met 1 week overal van verlost. dan nog even volhouden om de laatste neten eruit te hebben. — Ron (@RonStege) August 31, 2021

2. Maak staarten of knotjes in het haar

Iedereen houdt van een mooie bos wilde manen, maar een losse coupe is voor hoofdluis nog gemakkelijker om zich aan vast te klampen. Style het haar van je kind in een strak knotje, staart of nog beter: een vlecht. Hoe minder het haar los hangt, hoe beter het is.

3. Gebruik dagelijks luizenspray

Naast luizenshampoo bestaan er ook luizensprays, die je dagelijks kan gebruiken. De ingrediënten er van zijn vaak natuurlijke producten. Spray het dagelijks op jassen en sjaals, maar denk ook bijvoorbeeld aan de bank of het bed van je kind. Als je een spray te pakken hebt die helemaal natuurlijk is, kan je deze ook aanbrengen op het hoofd, nek en schouders van je kind.

De hoofdluis maakt graag een wandeling

4. Houd de jassen van kinderen apart

Veel mensen denken dat luizen makkelijk ‘overspringen’ van het ene hoofd op het ander. Dat is niet helemaal waar. Ze ‘lopen’ van de ene host naar de ander. Houd daarom jassen altijd gescheiden als er sprake is van een uitbraak van hoofdluis. Heeft de opvang of school van je kind geen apartje hokjes of kluisjes voor jassen? Neem dan zelf een plastic of vuilniszak mee naar school en berg daar de jas gedurende de dag in op.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Door COVID-19 waren het afgelopen jaar minder luizencontroles op school. Het is dus extra belangrijk om thuis je kinderen te controleren op #hoofdluis! In deze video zie je hoe je hoofdluis kan herkennen. ⤵️🎥 Weten hoe je goed op hoofdluis controleert? https://t.co/pomti9ZSt9 pic.twitter.com/KaTG0RF7Fy — RIVM (@rivm) August 30, 2021

5. Reinig veelgebruikte producten regelmatig

Of je nu wel of niet al hoofdluis of neten hebt waargenomen bij jou kind, het is hoe dan ook verstandig om items die je kind vaak gebruikt, regelmatig te reinigen. Verpak dekens en kussens bijvoorbeeld vacuüm of was bedlinnen en knuffels op 60 graden.

6. Vacuüm verpakking matrasjes en kussens

Als je als ouder geïnformeerd wordt over hoofdluis op de opvang, denk dan mee met de organisatie. Elke opvang beschikt over slaapmatjes, aankleedkussens en andere materialen waar veel verschillende kinderen op liggen. Overleg of je kan helpen met de dagelijkse reiniging van deze producten en check of het mogelijk is om deze producten, als ze niet gebruikt worden, vacuüm te verpakken.

7. Haarproducten in de week tegen hoofdluis

Leg haarproducten die je kind veel gebruikt, zoals mutsen, borstels, haarbanden en elastiekjes minstens één keer per week in een warm badje bestaande uit luizenshampoo en warm water. Zo geef je neten en hoofdluis geen kans!

Nog meer tips nodig? Het RIVM heeft niet alleen verstand van het coronavirus, maar ook van de hoofdluis. Meer daarover lees je hier.