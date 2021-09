Tips: de ultieme fietsroutes om bourgondisch te genieten in Nederland

Jouw fietsdag is pas echt compleet met een aantal culinaire tussenstops. Zo kun je zelf even opladen, terwijl je proeft van de lokale streekproducten. Waar moet je naartoe? Fietsnetwerk.nl heeft het voor je uitgezocht en zette vier fietsroutes op een rij om je vingers bij af te likken. Kijk hieronder voor de tips.

Tips voor bourgondische fietsroutes in Nederland

Fietsen is razend populair! En dat is niet gek, want het is leuk, gezond en je ziet nog eens wat van de omgeving. Begin je dagje fietsen met één van de fietsroutes van Fietsnetwerk.nl. Aan de hand van de fietsknooppunten stippelen zij de mooiste routes voor je uit. Die zijn alvast voorzien van interessante bezienswaardigheden en de leukste horeca, ook als die iets buiten de knooppuntenroute liggen.

1. Fietsroute Loat ‘t oe smaken in de Achterhoek

De Achterhoek ken je misschien van verrassend mooie natuur, maar de streek verrast je ook met diverse wijnhoeves. De wijngaarden liggen perfect verspreid over deze route en elk hebben ze hun eigen specialiteit. Je bent van harte uitgenodigd om een proeverij bij te wonen, compleet met een mandje brood en lekkere kaasjes. Bij één van de wijnhoeves is het zelfs mogelijk om een potje wijngaardgolf te spelen!

In de Achterhoek zijn ze naast wijn ook gek op bier. Tijdens deze fietsroute kom je pal langs één van de vele lokale brouwerijen. Neem een rondleiding en proef de eindresultaten.

Bijzondere afstapmomenten: Kasteel Ruurlo, Wijnhoeve Kunneman, Brouwerij Heeren van Borculo.

2. Bier en paling proeven dichtbij De Hoeve van Nunspeet

Ook op de Noordwest-Veluwe weten ze wat lekker is. Terwijl je de prachtige bossen en heidevelden doorkruist, kom je door het vissersstadje Harderwijk. De stad staat bekend als dé culinaire Hanzestad vanwege het ruime aanbod aan restaurants. Paling is één van de lokale specialiteiten. Een uitstapje naar het Palingmuseum mag niet ontbreken.

Nu we het toch over ‘alen’ hebben: verderop in Uddel vind je bierbrouwerij De Uddelaer. Met negen speciaalbieren is er voor elke liefhebber wel een geschikte ‘ale’ om op het mooie terras te nuttigen. Wij zeggen: proost!

Bijzondere afstapmomenten: Palingmuseum, Bierbrouwerij De Uddelaer.

3. De KoeKaasRoute

Waan je een toerist in eigen land met deze fietsroute door het Krimpenerwaard, het gebied ten oosten van Rotterdam. Via het water van de Lek fiets je langs de iconische molens van Kinderdijk, terwijl de stroom van de Hollandsche IJssel je meeneemt naar de Kaasmarkt van Gouda. Een afwisselende route van Hollandse veenweiden, watertjes en leuke dorpjes en stadjes. Reken maar dat je onderweg veel kaasboerderijen tegenkomt! Genoeg inspiratie om een lekker uitgebreide kaasplank samen te stellen.

Bijzondere afstapmomenten: Kaasmarkt Gouda, Streekmuseum Krimpenerwaard.

4. Chocolade fietsroute langs de IJssel

Ben je meer een zoetekauw? Geen probleem, met deze chocoladefietsroute kom je helemaal aan je trekken. Geniet van de schitterende historische binnenstad van Zutphen en haar omstreken. Zo fiets je door de kleinste stad van Nederland: Bronkhorst. De ouderwetse huisjes en voormalige stadsboerderijen met versierde gevels staan nog altijd rondom de kerk. Wandel een rondje en verwen jezelf met heerlijke, ambachtelijke chocolade van de plaatselijke chocolaterie.

Bijzondere afstapmomenten: De Kruittoren, Sint Janskerk Zutphen, Magdalena Chocolade en meer…

Niet zo van het fietsen? Geen zorgen, onlangs tipte Metro je ook al de leukste sup- en kanoroutes.