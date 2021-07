Winnen: een overnachting (plus ontbijt) in Eindhoven, Groningen of Hengelo

Drukke baan, geen tijd voor een vakantie maar wél zin in een rustig en gezellig nachtje weg? Dan heeft Metro weer eens iets leuks voor je. Wij mogen namelijk een overnachting voor twee weggeven, plus een leuke extra. Wat dat extraatje precies inhoudt, ligt aan het hotel dat je kiest. Daarnaast krijg je er sowieso een lekker ontbijt bij, een High Breakfast! En maak je ook geen zorgen over reistijd, want het gaat om maar liefst drie locaties.

We mogen namelijk namens Eden Hotels een nachtje weggeven in het Crown Hotel in Eindhoven, het City Hotel in Groningen of het City Hotel in Hengelo. Leuk om je eigen stad te ontdekken, of juist vanuit Eindhoven naar Groningen te gaan, of andersom. Je mag je beste vriend(in), partner, familielid, of wie dan ook meenemen. Daarnaast krijg je een parkeerkaart voor je auto.

Win een overnachting in Eindhoven, Groningen of Hengelo

In Eindhoven zit je midden in de stad, en vind je een leuke bar en fitness in het hotel. Groningen beschikt over een mooi dakterras, waar je ’s avonds heerlijk kunt vertoeven met een drankje. Ook kun je daar meedoen met een muzikale stadswandeling. En dan tot slot Hengelo, waar je fietsen kunt huren om de omgeving te verkennen.

Naast het nachtje slapen in één van deze mooie hotels, krijg je dus iets extra’s. Wat dat precies is, kunnen we nog niet verklappen. Wel kunnen we zeggen dat het een mooi arrangement is, perfect om je nachtje weg een extra boost te geven.

Elke donderdag verstuurt Metro een nieuwsbrief, waarin we elke keer iets leuks weggeven. Vorige week was dat bijvoorbeeld ook een overnachting, maar dan in Hotel Casa in Amsterdam. Wil je meer kans maken om een nachtje in Eindhoven, Groningen of Hengelo te winnen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief. Dat kan hier. Als je wint, mag je zelf bepalen wanneer je gaat, maar wel in overleg met het hotel en op basis van beschikbaarheid. Meedoen kan tot maandag 26 juli, 12.00 uur. Succes!