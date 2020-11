Win twee bioscoopkaartjes voor The Comeback Trail

Fan van actie en komedie? Dan is de nieuwe biosfilm The Comeback Trail iets voor jou. Metro verloot 4 x 2 bioscoopkaartjes. Doe mee en maak kans op twee kaartjes!

Het verhaal van The Comeback Trail speelt zich af in Los Angeles in 1974. Filmproducent Max Barber (Robert de Niro) heeft een grote schuld bij maffiabaas Reggie Fontaine (Morgan Freeman). Om zijn leven te redden bedenkt Max een plan wat resulteert in verzekeringsfraude. Hij produceert een westernfilm met als doel om hoofdrolspeler Duke Montana (Tommy Lee Jones) om het leven te brengen tijdens een stuntscène. Met het verzekeringsgeld wil Max zijn schuld bij Fontaine afbetalen. Dit plan loopt in het water wanneer Duke negen levens blijkt te hebben.

Bekijk hier de trailer van The Comeback Trail:

Meedoen aan deze winactie kan tot en met vrijdag 27 november door hieronder je gegevens achter te laten (deze gegevens worden nergens anders voor gebruikt). De winnaars ontvangen na afloop persoonlijk bericht.

Lees ook: 5 films en series die in week 47 op Netflix verschenen: Kevin Hart en meer