Chris, Henk en Joost bedachten ‘The Burger Jacket’: ‘Om je burgers in warm te houden’

Het begon allemaal als een grap: een jas om je hamburgers mee warm te houden. De heren Chris (24), Henk en Joost (beiden 28), bedachten een oplossing voor koude hamburgers in je jaszakken na het stappen. En zo ontstond The Burger Jacket, een jas waardoor jij warm wordt van je burgers en je burgers warm blijven van jou.

Het idee is ontstaan in Nijmegen en ging vanaf hier verder naar Parijs, Zweden en zelfs de poolcirkel.

Waar het allemaal begon

Op een avond, na iets te veel biertjes, vertelt Joost aan Chris en Henk dat na het stappen de gekochte hamburgers vanuit zijn jaszak altijd koud zijn bij thuiskomst. Henk en Chris wilden hier meteen iets mee doen. En zo begon voor de heren een 3,5 jaar durende zoektocht naar de perfecte jas die niet alleen jou, maar ook je burgers warm houdt.

„We dachten: we maken gewoon iets simpels waardoor je burgers warm blijven”, vertelt Chris aan de telefoon. „Maar na verloop van tijd kregen we contact met een designer en zijn we tot de conclusie gekomen dat we ook echt een fatsoenlijk product wilden maken. Ons doel was een goede winterjas die je meerdere winterseizoenen kunt dragen.”

Haute frituur

Het grappige is dat de heren zijn begonnen met „nul komma nul kennis”. Chris studeert Kunstmatige Intelligentie, Henk is inmiddels tandarts en Joost salesmanager. „Totaal geen raakvlakken met ons idee, maar dat maakt het juist zo leuk”, lacht Chris. Met een netwerk van kennissen, vrienden, familie en de hulp van Google, hebben de heren het „beetje bij beetje” opgebouwd en bekend geworden met de modebranche.

Hun designer liet hen weten dat de beste stoffen te vinden zijn in Parijs. De heren pakten de koffers en reisden af naar Parijs om de Première Vision te bezoeken voor de perfecte stof voor hun „vette” idee.





Voor de ultieme test reisden de mannen af naar het koude Zweden. En ja hoor, het concept werkte.





‘The Burger Jacket’ snufjes en meer

De stoffen worden overgevlogen naar Polen en daar gefabriceerd tot Burger Jackets, waarna ze weer terechtkomen in Nederland. „Met het milieu hebben we ook rekening gehouden”, zegt Chris. Het dons in de jassen is Responsible Down Standard-gecertificeerd en het katoen is onderdeel van het Better Cotton Initiative. „Het milieu is ook één van de redenen waarom we hebben besloten om te produceren in Europa en niet in China. Het voelt toch alsof je er hier meer controle op hebt.”

Naast dat de jas een kleine voetprint heeft op het milieu, heeft het ook een ‘ear plug hole‘. Dit snufje moet ervoor zorgen dat je oordopjes niet uit je oren vallen als je over straat loopt. „Stel je voor, je stopt je telefoon in de bovenste borstzak en je ritst die helemaal dicht. Je kunt dan je oordopjes door de ‘ear plug hole’ halen en zo voorkomen dat je oordopjes naar beneden vallen.”

Verder benadrukt Chris aan dat er zeker nieuwe producten aankomen, waaronder modellen voor vrouwen. Lachend: „Wie weet komt er ook wel een zomerjas, zodat je je bier koud kunt houden.”

Vriendschap

Voor de mannen was de moeilijkste stap om The Burger Jacket op de markt te brengen. Door een leap of faith te nemen, zoals Chris het noemt, hebben ze de beslissing genomen om toch te investeren met hun eigen spaargeld. „We proberen de jassen aan de man te krijgen, wat tot nu toe best goed gaat. We hebben een product geleverd van kwaliteit en daar zijn we heel trots op.”

