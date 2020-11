#174 ‘Ik kan mezelf wel voor mijn kop slaan, waar ben ik mee bezig?’

Maud wordt op verrassingsweekend meegenomen door Tommy. Hartstikke lief natuurlijk, maar ze is tijdens hun break met Joris naar bed geweest en zit eigenlijk steeds met hem in haar hoofd. Tijdens hun romantische weekend weg krijgt ze twee berichtjes van Kai en heeft ze een gemiste oproep van Joris. Tommy heeft door dat het niet goed zit en Maud biecht uiteindelijk op dat ze met Joris heeft gezoend. Terwijl Tommy boos en verdrietig het hotel verlaat en naar huis gaat, heeft Maud bedacht om Joris uit te nodigen. Ze zit nu tenslotte toch in een mooi hotel..

Nog geen uur later wordt er op de deur geklopt..

Nadat Tommy het hotel heeft verlaten, ben ik even naar buiten gegaan voor wat frisse lucht. Ik was bijna net zo bezopen als de laatste keer op het huisfeest van de zus van Jessie, dus die frisse lucht deed me goed. Maar ik weet gewoon echt niet wat ik moet doen. Ik hou van Tommy, maar het verliefde gevoel is volgens mij echt weg.

Lijmen?

Tommy doet echt zijn best en het weekend was super leuk, maar het voelt gewoon alsof er iets stuk is gegaan. Misschien is het nog wel te lijmen… Ik weet het niet. Ik heb mezelf wijsgemaakt dat ik het antwoord heb als ik Joris zie, dat ik dan voel of ik met hem verder wil of niet.

Als ik Joris in de deuropening zie staan kan ik alleen maar denken: wanneer gaan we zoenen?! Joris heeft sowieso zijn best gedaan om er vanavond mooi uit te zien. Hij draagt nieuwe schoenen, zijn haar zit goed en hij ruikt superlekker. In zijn linkerhand heeft hij een fles prosecco.

„Maud!”, roept Joris uitbundig, terwijl hij mij een knuffel geeft. Ik voel een raar gevoel, hoezo zoent hij mij niet? Pff, wat doet deze jongen toch met me. Het liefst zou ik gelijk zijn shirt uittrekken en hem bespringen. Ik lijk verdorie net een krolse kat!

Joris loopt wat rond in de kamer en ploft dan neer op het bed. Ik weet niet wat ik moet doen. Het liefst ga ik naast hem liggen, maar misschien moet ik eerst wat te drinken in schenken. Ik gedraag me als een verliefde puber die geen zinnig woord weet uit te brengen. „Hoezo zit jij eigenlijk alleen in een hotel?”, vraagt Joris.

Verrassing

Ik begin te lachen.. „Ja, mooi is het hier he! Heb je het uitzicht al gezien?”, ratel ik. Ik kan natuurlijk moeilijk zeggen dat ik een uur geleden hier nog met Tommy lag te vozen, dat dit een verrassing was van Tommy en een poging om onze relatie te lijmen.

,,Lang verhaal..”, mompel ik. Joris blijft stil. Ik haat het altijd als mensen stil blijven, want dan weet je dat je verder moet praten. Ik kan mezelf wel voor mijn kop slaan. Hoezo dacht ik een uur geleden nog dat het een goed idee was om Joris uit te nodigen. Wat moet Joris ook wel niet van mij denken. Stel, stel het wordt wel iets tussen ons, dan moet ik toch ook gewoon eerlijk zijn. Ik voel de tranen opkomen..

Net op dat moment piept mijn telefoon op. Ik zie in mijn ooghoek een appje van Tommy omhoog komen. „Ik ben thuis. Veel plezier alleen in het hotel.”

„Kutzooi,” vloek ik hardop. Waar ben ik nou toch mee bezig?

Knuffel

„Hey, Maud gaat het wel?”, zegt Joris terwijl hij op staat om mij een knuffel te geven. Hij slaat zijn sterke armen om me heen en het enige wat ik wil is gewoon in zijn armen in slaap vallen en net doen alsof er niks aan de hand is. Bij Joris voel ik me veilig, ik heb het idee dat wat er ook gebeurd, als ik met hem ben dan komt het goed.

„Het heeft met Tommy te maken he,” zegt Joris. „Ik ben niet gek Maud, ik kan me niet voorstellen dat jij hier alleen in een hotel zou gaan zitten. Of ben je met een vriendin? Die zich nu verstopt heeft in de badkamer?” Ik moet huilen, hoesten en lachen tegelijk. Joris pakt me stevig vast en kroelt met zijn handen door mijn haar. Ik draai mijn hoofd naar hem toe en dan beginnen we te zoenen. Eerst heel voorzichtig, en dan steeds harder en intenser, het is een van de lekkerste en langste zoenen ooit. Ik weet niet of het de alcohol is, maar ik voel van alles door mijn lichaam razen. Het duizelt me gewoon. Als we klaar zijn met zoenen, kijkt Joris me heel doordringend aan.

Zo.. wauw. Dat was een van de lekkerste zoenen ooit.”, zegt hij. Daarna geeft hij mijn kus op zijn hoofd en gaat weer op het bed zitten.

„Maud, ik appte je eigenlijk niet zomaar.. Ik ben hier wel met een reden. Ik moet je namelijk iets vertellen.”