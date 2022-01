Nederlandse supermarkt verwisselt vega-schnitzels voor varkensschnitzels

Supermarktketen Coop heeft een pijnlijke fout gemaakt. Zeker voor de vegetarische klanten van de winkel. Coop verkocht namelijk varkensschnitzels als vega-schnitzels. En dat betekent dat mensen vlees aten zonder dat ze dat wisten.

Het gaat volgens Coop om 220 varkensschnitzels die in de verkeerde verpakking belandden. Een fout van de leverancier, noemt de supermarkt het zelf. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft hier melding van gemaakt.

Varkensschnitzels in plaats van vega-schnitzels bij Coop

Mocht je toevallig de afgelopen tijd bij Coop vega-schnitzels hebben ingeslagen? Check dan voor de zekerheid nog even jouw koelkast. Het gaat op de Coop Schnitzel XXL Plantaardig 500 gram. Specifiek de schnitzels met de houdbaarheidsdatum 15 en 16 januari 2022.

Volgens de supermarkt werden zestig verkeerd verpakte schnitzels verkocht. Coop benadrukt het nogmaals: deze zijn dus niet vegetarisch. Klanten kunnen de schnitzels terugbrengen naar de winkel.

Supermarkt Coop wordt PLUS

Ironisch genoeg lanceerde Coop vorige week, in samenwerking met PLUS, nog een campagne waarin gezonder en bewuster eten centraal staat. Met de slagzin: Zo kan ‘t ook!. De supermarkt promoot daarmee duurzamer en gezonder eten.

In september 2021 werd al bekend dat Coop fuseert met supermarktketen PLUS. Vorige week bevestigde de supermarktketen dat officieel. Dat betekent dat de naam Coop uit het straatbeeld verdwijnt. Coop-supermarkten veranderen uiteindelijk in een PLUS-supermarkt. De laatste van de ongeveer 300 Coop-filialen, moet in 2024 een naamsverandering hebben ondergaan. Ook de panden worden omgebouwd tot PLUS-winkels. Het hoofdkantoor van Coop wordt gesloten en de huidige directeur van PLUS krijgt ook de Coop-winkels onder zijn hoede. PLUS valt na Albert Heijn en Jumbo onder de grootste supermarktketens van Nederland.

Banen verloren

Coop had meer winkels dan PLUS, maar het marktaandeel van PLUS is groter. De gezamenlijke omzet van de supermarkten ligt rond de 5 miljard euro. Door de fusie moeten de kosten wel met zo’n 50 miljoen omlaag. Ook zullen er banen verloren gaan.