Einde van een tijdperk: hoogte- en dieptepunten Veronica Inside, ‘paardenlul!’

Veronica Inside is niet meer. Voor veel mensen een zegen, voor misschien wel net zoveel kijkers een groot gemis. Veronica neemt afscheid van Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp en Veronica Inside met enkele vrijdagavonden hoogte- en ongetwijfeld ook dieptepunten. Te beginnen: vandaag, bijna een uur lang.

De drie spraakmakende heren vertrekken echter niet bij Talpa, maar hoppen naar een andere Talpa-zender, SBS6. Daar zijn zij, nadat hun Veronica Inside-studio onlangs live op tv werd afgebroken, vanaf maandag elke werkdag zo’n drie kwartier met VI Vandaag. Het verschil? Vijf keer in plaats van twee keer weken lekker bomen over het nieuws, maar ‘minder gelul over voetbal’. Dat beviel Genee, Derksen (vooral hij) en Van der Gijp, toen zij afgelopen zomer een uitstapje naar De Oranjezomer maakten een veel kijkers trokken.

Veronica Inside begon 20 jaar (!) geleden

Wilfred Genee en Johan Derksen zijn in Veronica Inside – eerst jarenlang onder de naam Voetbal Inside op RTL 7 en ook nog als Voetbal International – liefst twintig jaar tot elkaar veroordeeld geweest. Veroordeeld, want het ging vaak genoeg mis. Denk aan de rel rond Akwasi, maar dat niet alleen. De heren liggen elkaar niet altijd even goed, komen niet op elkaars verjaardag, maar meestal was er tussen Genee en Derksen wél een goede wisselwerking. Toen René van der Gijp in 2008 aansloot, was er sprake van een perfect trio. Ook al was Van der Gijp het soms even zat, het kwam altijd weer goed. Wisselende vaste gasten als Jan Boskamp, Wim Kieft, Valentijn Driessen en Hans Kraaij jr. gaven Veronica Inside een vertrouwd gezicht. Net als het herhalen van video’s, zoals het smijten met een colbertje door laatstgenoemde. En zijn eeuwige schreeuw naar de camera richting Wilfred Genee: „Paardenlul!” Onder de naam Voetbal International werd in 2011 De Gouden Televizier-Ring gewonnen.

Soms kwam er ook andere gast, zoals voetballer Željko Petrović. De huidige trainer lag in de clinch met Johan Derksen, maar reageerde mooi.

Stoppen VI mag niet onopgemerkt voorbijgaan

Veronica wil met beelden als hierboven, ‘de mijlpaal’ van de nu gestopte voetbaltalkshow Veronica Inside niet onopgemerkt voorbij laten gaan. In het nieuwe programma 20 jaar VI: het einde van een tijdperk wordt teruggeblikt op de hoogte- en dieptepunten uit de meest besproken voetbaltalkshow uit de geschiedenis van de Nederlandse televisie. Een aaneenschakeling van de bekendste oneliners, hilarische anekdotes en pittige uitspraken die regelmatig uitmondden in een nationale discussie. Vaak wankelde het programma, maar als gezegd kwam het weer goed… of, een soort van goed. Ook als een van de beste voetballers van Nederlanders ooit, Marco van Basten, Genee, Derksen en Van der Gijp op hun verantwoordelijkheid wees.

Voorloper Veronica Inside

En zo passeren tal van momenten en fragmenten uit het legendarische Veronica Inside-archief. Diverse bekende gezichten uit twee decennia VI die voorbijkomen zijn ook Hélène Hendriks, Ewout Genemans, Marco Louwerens, Emile Schelvis, Bas Nijhuis, Barbara Barend, Danny Vera, Thomas van Groningen en Ruud ter Weijden. Allen blikken ze terug op – zo wordt door Veronica beloofd – roerige tijden. Over Ruud ter Weijden gesproken, hij presenteerde tussen 1999 en 2001 voorloper Sport aan Tafel. Ook toen al met Johan Derksen. De start van dat programma ging zo:

20 jaar VI: het einde van een tijdperk is steeds op vrijdagavond om 20.30 uur bij Veronica te zien. En terug te kijken op Kijk.nl.