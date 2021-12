Nieuw leven Famke Louise van harte gegund, maar of het boeiend is voor tv…?

Famke Louise is samen met haar vriend, oud-voetballer Denzel Slager, te zien in de nieuwe realitysoap Famke & Denzel: Een Nieuw Begin. Voor Famke Louise is het al haar vierde docu-reeks. Metro heeft best genoten van de vorige drie. Maar nu zij ‘helemaal anders in het leven staat’ – het is haar heel erg gegund – vragen we ons af: is dat nog interessant genoeg voor alwéér een reality-serie?

Daarom: Famke & Denzel: Een Nieuw Begin in Blik op de Buis. In deze rubriek bespreekt verslaggever Erik Jonk nieuwe en/of opvallende tv-programma’s van de reguliere zenders en de streamingdiensten. De realitysoap van Famke Louise is vanaf vandaag op Videoland te zien.

Om Famke Louise was altijd iets te doen

Famke Louise, daar was de afgelopen jaren altijd wel iets om te doen. Of het nou om haters op sociale media ging (en tegelijkertijd haar enorme schare fans), of om dat hoogst ongelukkige optreden in de talkshow van Eva Jinek. Ze deed even niet meer mee. En later na een bezoek aan Diederik Gommers toch weer wel. Laten we niet vergeten: deze zangeres / vlogger / influencer of wat al niet meer is nog altijd maar 22 jaar. We horen de laatste tijd alleen wat minder van haar. Maar gebeurt er dan niets meer rond Famke Louise? Persoonlijk eigenlijk heel veel juist. Ze heeft een nieuwe relatie, met Denzel Slager dus, waarin de twee zoveel vertrouwen hebben dat zij samen een huis op de kop hebben getikt. En, hoe mooi: er is in januari een baby op komst.

„We krijgen een baby, dan verandert je leven toch wel”, zei Famke Louise vanmorgen tegen persbureau ANP. „Dan ga je ook op een andere manier over dingen denken en je maakt andere keuzes. Je staat er anders in.” En ook: „Ik wil het verleden lekker achter me laten.” Het stel wil dan ook alleen nog maar positiviteit. „Dat zal je heel erg zien in de reeks”, zegt Denzel.

Famke & Denzel: Een Nieuw Begin nogal saai

Eerlijk gezegd gunnen we Famke Louise de betrekkelijke rust, hoe spannend de komst van die baby ook zal zijn. Over een eerdere docu-reeks, schreef Blik op de Buis al: ‘Dit zouden alle sociale media-sneuneuzen moeten zien‘. Famke Next maakte duidelijk hoe zij zelf met alle kritiek omging en dat maakt het al bezienswaardig. Maar geldt dat ook voor Famke & Denzel: Een Nieuw Begin?

Eerlijk gezegd niet zo. Vindt deze Metro-verslaggever dan. Het nieuwe huisje, boompje, beestje, baby spullen kopen-leventje zal heus de nodige kijkers trekken en bekoren. Bij anderen zal het slaperige ogen opleveren, want het is nogal saai. De twee komen lief over, dat zeker. De vlinders na de relatie-bekendmaking via de cover van Cosmopolitan in augustus, zijn zichtbaar nog niet verdwenen.



Op het balkonnetje in het zonnetje

Nadat Famke Louise zich heeft voorgesteld (‘je kan me kenne van m’n muziek’), ontrolt zich het nieuwe leventje voor de kijker. Denzel zagen we behalve voetballen, ook als deelnemer en eerste winnaar van het programma Love Island. Prima gast, een leuke vent die nogal van de verkleinwoordjes als ‘op het balkonnetje in het zonnetje’ is. Maar dat de oven ‘zijn domein is’ en hij met een nieuw kapsel ‘het gevoel heeft veel nieuwe ideeën te krijgen’… nee, niet echt om voor de buis of beeldscherm te gaan zitten. Noot: Denzel gaat twee keer per week naar de kapper.

Nee, Famke & Denzel: Een Nieuw Begin, is minder aantrekkelijk om te zien dan Famke Louise (2018), Bont Girl en Famke Next (beide 2020). Champagne is vervangen door een echo in het ziekenhuis. De spotlights voor gillende fans is vervangen door een eigen huis in een rustig dorp. Met een moeizame zoektocht naar gordijnen en vloerbedekking. „Ik ben de laatste tijd niet altijd positief in het nieuws geweest”, zegt Famke Louise bij de opening. „Het is tijd voor een nieuw begin.”

Nogmaals, je kunt zoiets iemand alleen maar heel erg gunnen. Maar om daar nou camera’s bij te laten…

Aantal blikken uit 5: 2.

De eerste Famke & Denzel: Een Nieuw Begin is vanaf nu op Videoland te zien. Elke dinsdag komt er een nieuwe aflevering bij.