Memorabele momenten uit de Pinkpop geschiedenis

Dit weekend is het weer tijd voor Pinkpop! Tijdens dit mateloos populaire festival gebeuren er regelmatig dingen die een plekje in de geschiedenisboeken verdienen. Metro zet er een aantal voor je op een rij.

Een ei voor Anouk

In 1998 loopt Anouk in een wit t-shirt het podium op. Tijdens haar eerste noten krijgt ze een ei tegen zich aangegooid. Anouk geeft geen krimp en trekt even later zelfs haar shirt uit. Deze gooit ze demonstratief in het publiek. In haar rode bh vervolgt ze haar optreden.

Biertje?!

In de editie van 2015 besluit John Coffey the gaan crowdwalken. Als hij goed en wel staat wordt er een biertje naar hem toegegooid. Coffey vangt het biertje en drinkt hem op. Het publiek gaat helemaal los. De beelden vliegen de wereld over.

Focking Rainbow

Waneer in 2011 bijna het het hele publiek met een poncho in Landgraaf staat tijdens een optreden van de Foo Fighters, breekt uiteindelijk de zon door. Zanger Dave Grohl onderbreekt zijn optreden en wijst naar boven: ,,There’s a focking rainbow out there, look at that rainbow!” En hij vervolgt: ,,First rainbow in a rock show I’ve ever seen in my life.”

Het fragment begint vanaf 2:00 minuten.

Sprong in het diepe

We schrijven 1992, het legendarische optreden van Pearl Jam. Eddie Vedder besluit tijdens zijn optreden (in een groen Tivoli-shirt) op een camera-arm te klimmen en springt vanaf daar zo het publiek in.

Memorabel optreden

In 2014 werd het beste festival optreden toegeschreven aan Arcade Fire. Tijdens de set sloeg het weer compleet om. Het optreden kon echter niet meer stuk.

Andere leuke weetjes

De iconische roze hoedjes kwamen voor het eerst tevoorschijn in 2000.

In 2011 wordt er voor het eerst een miljoen betaald voor een act, namelijk Coldplay.

In 2014 breekt Pinkpop een record qua bezoekersaantallen. Er reizen 134.000 mensen af naar Landgraaf.

Weet je nog? Dat The Rolling Stones in 2014 naar Pinkpop kwamen?

En die keer dat Justin Bieber de headline was? Nog nooit werd er zo veel over Pinkpop geschreven voordat het begon.

Een dagkaartje kostte in 1972 vijf gulden. Nu kost het bijna 100 euro.

Metro wenst iedereen een fijn Pinkpop 2018 toe!