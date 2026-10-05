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Michel (46), zoon van Maurice de Hond, verloor zijn moeder en broer: ‘Straks ben ik nog de enige van het gezin’

Michel de Hond was 1 jaar toen zijn moeder aan borstkanker stierf. Wat de zoon van opiniepeiler Maurice de Hond van haar weet? Vrij weinig eigenlijk. Daar moest verandering in komen en dat geldt ook voor andere mensen die nu hetzelfde als hij (gaan) doormaken. Hoe dat ging, kun je vanavond op tv zien in Voor als ik er niet meer ben.

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De hond verloor zijn moeder Jasmin, die hij nooit echt heeft gekend, op 8 oktober 1980. De echtgenote van Maurice de Hond – hij werd die dag 33 – werd maar 30 jaar. Een andere klap voor het gezin volgde veertig jaar later, toen Michels broer, de bekende tv-maker en presentator Marc de Hond, ook al aan kanker overleed. Een grote tegenstelling binnen de familie: opa en oma De Hond, de ouders van Maurice, overleefden vernietigingskamp Auschwitz.

Verhaal Michel de Hond vastgelegd in een documentaire

Het gemis van en het bijna niets weten over zijn moeder vormen het hoofdverhaal in Voor als ik er niet meer ben. Metro bekeek de NET5-documentaire alvast voor televisierubriek Blik op de Buis. Aanleiding is het 5-jarig bestaan van de door Michel de Hond (46) opgerichte stichting Komma.

👇 Wat is stichting Komma? Stichting Komma helpt ongeneeslijk zieke ouders hun levensverhalen kosteloos vast te leggen in een interview op beeld. Michel de Hond bedacht dit nadat zijn broer zich voor zijn kinderen liet interviewen, toen zijn dood naderde. Zo ontstaat er een blijvende herinnering voor kinderen en naasten. Herinneringen die bedenker Michel niet heeft, op een door zijn moeder ingesproken boodschap op een cassettebandje na. Je hoort Jasmin, die op het moment van spreken weet dat zij niet lang meer te leven heeft, in de video boven dit artikel.

Jonge Krista: ‘Ik ga mijn kind nooit groot zien worden’

In Voor als ik er niet meer ben vertellen ook de jonge Krista en Maarten van Erp hun verhaal. Krista heeft kanker en wordt niet meer beter. Zij heeft haar verhaal door stichting Komma laten vastleggen voor dochter Tess (3). „Ik ga mijn kind nooit groot zien worden”, vertelt Krista in tranen. Ze had haar dochter ‘een goede moeder’ gegund.

Ronald Heereman en zijn zoons Jelle en Sibbe hebben zo’n levensverhaal op beeld al. Moeder Saskia, voetbalcoach van Sibbe, overleed in het voorjaar van 2025 aan borstkanker. Dat gebeurde via euthanasie op de verjaardag van Ronald. In Voor als ik er niet meer ben zie je de drie op de bank naar hun vrouw en moeder op tv kijken.

Maurice de Hond beantwoordt vragen over Jasmin

Michel de Hond is het langst aan het woord in deze interessante docu, soms samen met zijn vader Maurice, die al zijn vragen beantwoordt. Moeder Jasmin en broer Marc liggen naast elkaar begraven, al bezoekt hij de plek weinig. Aan hen denken vindt hij wat belangrijker. Ooit komt Michel er ook zelf te liggen. Als het leven van dit gezin eindelijk eens wel logisch verloopt, zal het echter eerst Maurice de Hond zijn. Michel vindt dat confronterend: „Dan ben ik straks de enige van het gezin die er nog is.”

Voor als ik er niet meer ben is boeiend om te bekijken. Het kan mensen die met de dood te maken krijgen op een idee brengen. De docu pakt voor Michel de Hond nog enigszins verrassend uit, als hij een foto van zijn moeder vindt die hij nooit eerder heeft gezien.

Aantal blikken uit 5: 3

Voor als ik er niet meer ben is vanavond (maandag 5 oktober) om 23.07 te zien op NET5. Terugkijken kan via Kijk.nl.

Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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