Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Bram Moszkowicz kan kennis van jongeren over Holocaust niet geloven: ‘Iets met Duitsers?’

De Holocaust werd gisteren wereldwijd herdacht, op de 81ste bevrijdingsdag van concentratiekamp Auschwitz in Polen. Bram Moszkowicz sprak erover in Nieuws van de Dag.

De vader van Bram Moszkowicz bracht drie jaar van zijn leven in Auschwitz door en overleefde dat. Bijzonder: Max Moszkowicz sr. overleed drie jaar geleden, precies op de dag dat het vernietigingskamp werd bevrijd.

Jongeren gevraagd naar betekenis Holocaust

Nieuws van de Dag ging gisteren de straat op om aan jongeren, vooral tieners, te vragen of zij weten wat de Holocaust betekent. Je ziet het niet-representatieve resultaat in de video hierboven. Een jongen kwam nog aardig ver met zijn kennis over de massavernietiging van Joden door de nazi’s. Anderen hadden werkelijk geen idee of meldden „iets met Duitsland” en „waarom zou ik me bezighouden met iets wat al is gebeurd?”. Vorig jaar hield het SBS-nieuwsprogramma ook al een peiling. Metro schreef toen over de uitkomst: ‘Alles hieraan is schokkend‘.

Voor wie z’n kennis over de Holocaust wil bijspijkeren en tegelijkertijd een aangrijpende serie wil zien, tipt Metro The Tattooist of Auschwitz. Je kunt deze momenteel op Videoland zien.

‘Eén van de ergste misdaden ooit gepleegd’

Bram Moszkowicz vindt de beelden en de kennis van de jeugd over de Holocaust „stuitend, verschrikkelijk”. En ook al had zijn vader niet in Auschwitz gezeten: „Ook als ik die geschiedenis niet had, dan zou ik het ook verschrikkelijk vinden. Het zijn één van de ergste misdaden die ooit gepleegd zijn. Joden, zigeuners, homo’s, andere minderheden…”

Opiniemaker Wierd Duk van De Telegraaf haakt in: „Het is niet voorstelbaar dat er mensen zijn die in hun hoofd qua parate kennis niet de Holocaust en Auschwitz hebben. Dat die mensen gewoon bestaan, dat is eigenlijk gewoon niet te begrijpen.”

Onderzoek ministerie

Moszkowicz heeft begrepen „dat er scholen zijn waarbij kinderen zelf mogen bepalen of er onderwezen wordt over de Holocaust”. Hij wordt bij zijn uitspraak gesteund door een onderzoek van het ministerie van Onderwijs: één op de drie leraren geschiedenis en maatschappijleer zegt dat de kennis van de Holocaust bij leerlingen onvoldoende is.

Wil je de hele uitzending van Nieuws van de Dag terugkijken? Dat kan via Kijk.nl.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Vorige Volgende

Reacties