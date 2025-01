Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel kost Winter Vol Liefde per aflevering

Winter Vol Liefde, het zusje van B&B Vol Liefde, is met 17 afleveringen inmiddels goed onderweg. We zagen de intense moeder van Mike, diarree bij de koeien van Judith, tranen bij Adrienne en zelfs al een zoen. Maar hoeveel kost het nou om een aflevering van Winter Vol Liefde te maken en hoe lang hebben de kandidaten een filmcrew om zich heen?

In Winter Vol Liefde, mocht je willen meepraten bij de koffieautomaat, gaan Nederlanders die in het buitenland wonen op zoek naar de liefde. Zij hebben niet allemaal een B&B, zoals in B&B Vol Liefde wel het geval is, maar zijn soms ook ‘gewoon’ skileraar. Wel kun je bij een deel van de kandidaten overnachten, hier lees je hoeveel dat je kost.

Kosten van Winter Vol Liefde

Tina Nijkamp was programmadirecteur van SBS en is tiptop op de hoogte wat betreft kijkcijfers en tv. Zij weet dus ook als geen ander hoeveel het kost om een aflevering van Winter Vol Liefde te maken en hoe lang de kandidaten moeten dealen met een filmcrew om zich heen. In haar podcast Tina’s TV Update doet ze een aantal zaken uit de doeken: „Ik heb me laten vertellen dat er zes weken wordt gedraaid bij de kandidaten van Winter Vol Liefde. Die hebben dus zes weken een cameraploeg over de vloer, dat is echt wel lang.”

Als je vanuit daar gaat rekenen, kom je volgens Nijkamp uit op een bedrag van zo’n 70.000 tot 80.000 euro per aflevering. De kijkcijfers maken voor RTL echter vast een hoop goed. Het is niet gek als een aflevering van de winterse zoektocht naar liefde door zo’n 1,5 tot 2 miljoen mensen wordt bekeken.

