Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verbijstering na onthullingen in finale Masked Singer: ‘We zijn het domste panel ooit’

Wie o wie schuilt er in het pak van winnaar Pegasus in RTL-programma The Masked Singer? Op die vraag kwam gisteravond aan het eind van de show het verlossende antwoord.

In The Masked Singer gaan bekende Nederlanders gehuld in uitbundige kostuums de zangstrijd met elkaar aan. Live voor het voor publiek moeten de deelnemers een lied zingen, een alleen hun stem en enkele hints kunnen onthullen wie er achter al die maskers schuilgaan.

Het panel, bestaande uit Carlo Boszhard, Loretta Schrijver, Gerard Joling, Buddy Vedder en Monica Geuze, moet raden wie ze voor zich hebben. Dit seizoen deden ook onder anderen Jandino Asporaat, Vivienne van den Assem, Numidia en Danny de Munk mee.

Hoewel de studio vol zit met toeschouwers, is het nog nooit voorgekomen dat er is uitgelekt wie er nou écht achter dat masker schuilgaat. Hoe doen ze dat toch? Oud-deelnemer Luuk Ikink lichtte vorig jaar een tipje van de sluier.

Finale Masked Singer tussen Pegasus en Egel

In de finale zijn gisteravond eerst de andere drie overgebleven kandidaten onthuld. Yuki Kempees van Kris Kross Amsterdam, in het pak van de Kangoeroe, viel als eerste af, daarna volgde Alex Klaasen (Baviaan).

Daarmee gaat de eindstrijd tussen Pegasus en Egel. Tijdens hun vertolking van We Are The Champions van Queen laten de panelleden hun gedachten erop los. Zo wordt nog maar eens geopperd dat Egel Roxeanne Hazes moet zijn. „Ze zijn zo aan elkaar gewaagd”, vindt Nicolai. Joling: „Fantastisch, dat dit het finalesluitstuk is. De stemmen passen mooi bij elkaar.”

Nadat de bekendmaking dat Pegasus heeft gewonnen, is het tijd voor de ‘ontmaskering’. Om te beginnen met Egel. Gerard Joling en Buddy Veder gokken op Roxeanne Hazes. „Als er één karakter is geweest dat mij hoofdpersoon heeft bezorgd, is het de egel”, zegt Vedder. „Het is ook een leuke hoofdpijn, want ik word helemaal gek van jouw stem.”

Carlo Boszhard dacht ook aan Roxeanne, maar is daar vanaf gestapt. Hij zet nu zijn geld op iemand die eigenlijk geen zangeres is: Leonie ter Braak. Ook Loretta Schrijver zat in de ‘Roxeanne-tunnel’, maar zegt nu toch Vajen van der Bosch. Monica Geuze wist wekenlang zeker dat het Roxy Dekker was. „Alle hints gingen daarnaartoe. Maar vandaag dacht ik: ze is het niet.” Omdat ‘roze’ een van de hints is, gaat ze voor Davina Michelle. Ze blijken er allemaal naast te zitten: musicalster Bettina Holwerda is de Egel.

Onthulling van Pegasus

Dan moet het panel zich buigen over de grote vraag: wie is Pegasus? Geuze, Schrijver, Boszhard en Joling gaan allemaal voor de naam die al weken wordt genoemd: Charly Luske. „In de stallen was een hint met Bowien. En Bowien was Tanja Jess (de vrouw van Luske, red.) ooit in GTST”, legt Schrijver uit. Vedder gaat voor Marcel Veenendaal, de zanger van Di-Rect.

Wéér heeft geen van de panelleden het bij het rechte eind. Pegasus blijkt acteur en zanger Soy Kroon te zijn. Hun monden vallen open van verbazing. „Wat heb je met Charly gedaan?”, grapt Boszhard. Schrijver: „We zijn het domste panel van het land.”

Je kunt The Masked Singer terugkijken via Videoland.

Reacties