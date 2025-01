Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Onthulling over Merel Ek in De Oranjewinter: ‘Broek past niet meer’

Merel Ek is zwanger, zo werd gisteravond onthuld in De Oranjewinter. De politiek verslaggeefster heeft het lang verborgen weten te houden.

Ek is naast politiek verslaggeefster bij Hart van Nederland ook regelmatig aan tafel bij Vandaag Inside te vinden. Veel mensen kennen haar van de aanvaring die ze met FvD’er Gideon van Meijeren had. Van Meijeren probeerde Ek in 2022 in diskrediet te brengen met een filmpje en bestempelde haar als riooljournalist. Veel mensen stonden aan Eks kant.

Presentatrice Hélène Hendriks wist de spanning goed op te bouwen in haar talkshow. Ze beloofde kijkers ‘breaking news’. Volgens haar ging het om een scoop die na bekendmaking overal te lezen zou zijn. En om die spanning nog extra aan te zetten, kwam er zelfs een aftelklok in beeld.

Met nog minder dan een minuut op de klok werd er eerst naar de nieuwsfoto van het jaar gekeken. Op de foto, van Remko de Waal, komt plaatsvervangend NSC-leider Nicolien van Vroonhoven aan bij een crisisoverleg in het Catshuis en trekt daarbij (onbedoeld) een gekke bek.

„Zij heeft zojuist het breaking news gehoord”, grap Amerikakenner Raymond de Mens. „Zij is in shock. Ze hoorde het net iets eerder en is snel naar de studio gereden.” Met nog maar tien seconden op de klok, geeft Rutger Castricum alvast een hint. „Zit jij nu met je hand in je broek?”, zegt hij tegen Ek. „Heb jij je knoop open? En je hebt ook al zo’n dikke kop.”

Ek in verwachting

Ek blijkt in blijde verwachting te zijn. Hendriks verrast haar met een speciaal rompertje en babytas vol luiers. „Schattig”, vindt Ek. „Wat lief”. Ze vertelt dat ze al bijna op de helft is. „Dat heb je lang verborgen kunnen houden”, constateert Castricum. „Ik ben niet heel dik. Maar mijn broek past nu oprecht niet meer.” Hendriks vraagt of ze dat het even wil laten zien. „Mijn gulp staat open”, lacht Ek.

„En je kunt op zoek naar een nieuwe baan, hè?”, grapt Hendriks, doelend op de discussie die ze met Johan Derksen had over zwangerschapsdiscriminatie. Die twee liggen wel vaker in de clinch. „Een goede vervanger voor mij vinden is niet zo moeilijk. Dus ik zal hierna niet meer welkom te zijn.”

Ek verklapt ook nog dat het een jongetje wordt. „Jij was heel bang voor dit moment, want je dacht: ze gaan helemaal over de top met ballonnen en slingers”, vertelt Hendriks. Ek: „Dit vind je niet over de top, met een aftelklok?” „Heel sober”, giert Castricum. Mens: „Het woord dat in mij opkomt is subtiel.”

