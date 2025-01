Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nora Akachar in 25ste Wie is de Mol?: ‘Ik dacht what the fuck? Ik ben toch helemaal niet bekend?’

Wie is de Mol? barst morgenavond op tv los met het 25ste seizoen. De voor de soms miljoenen ‘molloten’ in ons land wordt het dus weer puzzelen geblazen en dat nog wel met een jubileumjaar (in Cambodja). AVROTROS meldde al ‘dat het seizoen begint met een onverwachte wending waardoor zelfs de Mol voor een grote uitdaging komt te staan’. Metro spreekt met deelneemster Nora Akachar… die natuurlijk niets over die wending mag loslaten.

Nora Akachar (39) werd geboren in Marokko, maar groeide op in Den Haag. Het lijkt erop dat zij haar ‘vrouwtje’ in Wie is de Mol? wel kan staan, want zij leerde het harde leven van de straat kennen in de Schilderswijk. Akachar is veelzijdig en een bezige bij, als theatermaker, tv-progammamaker, actrice (Mocro Maffia en Meskina), presentatrice, spreker en – ook nog – hulpverlener. De verslaggever bekeek voor Metro‘s rubriek Blik op de Buis eerder haar tv-programma Brieven uit de Kast, over queer moslims.

En nu zit Nora Akachar dus zomaar in Wie is de Mol? Een dusdanig populair tv-spel dat het woord ‘mol’ in de Nederlandse taal zelfs meerdere betekenissen kreeg. Momenteel bereidt Akachar haar nieuwste theatersolovoorstelling Tamghart voor die op 19 februari in première gaat. „Ik ben lekker aan het knallen.”

Wie is de Mol? Yes, tuurlijk

Hallo Mol!

Nora Akachar: „Dat zou zomaar kunnen… en het zou ook niet kunnen.”

Als Wie is de Mol? belt, wat denkt Nora dan?

„Nora dacht what the fuck, ik ben toch helemaal geen bekende Nederlander? Aan dat programma doen toch alleen maar grote namen mee? Maar ik was ook superblij. Ik dacht ‘yes, tuurlijk’. Daar ging ik niet eens over nadenken, behalve in praktische zin. Hoe moest het met werk en met mijn dochter van 9? Maar: gelukt!”

Maar verder geen enkele twijfel dus om mee te doen?

„Nee. Ik moet eerlijk zeggen dat ik geen Mol-fanaat vanaf het eerste uur ben. De laatste twee jaar ben ik wel heel fanatiek gaan kijken. Aan zoiets meedoen is wel altijd een droom geweest.”

Mijn dochter vraagt de hele tijd of ik de Mol ben.

Wie is de Mol? en theater maken: allebei pittig

Wat is moeilijker, meedoen aan Wie is de Mol? of een theaterprogramma perfect krijgen?

„Goh, wat zal ik daar nou eens op antwoorden. Wie is de Mol? is eerder pittig dan moeilijk, dat heeft te maken met lang weg zijn en lange dagen maken. Maar voor het theater een heel programma schrijven en teksten en handelingen onthouden, dat is ook niet niks hoor.”

Wat vindt je dochter er ondanks haar jonge leeftijd van dat je meedoet?

„De laatste twee seizoenen van Wie is de Mol? keek ze met me mee. Soms vond ze het een beetje saai of begreep ze het niet helemaal. Toen ik het haar eindelijk mocht vertellen, kreeg ze hele grote ogen omdat haar hele schoolklas kijkt. Ze vindt het nu fantastisch dat ik in het programma zit. En ze vraagt de hele tijd of ik de Mol ben.”

📺 Wie doen mee aan Wie is de Mol? Presentator Rik van de Westelaken ging, naast Nora Akachar, naar Cambodja op pad met Bridget Maasland, Gabriël Martina, Maaike Martens, Ray Klaassens, Roos Moggré, Sam Hagens, Sophie Frankenmolen, Stijn de Vries en Teun Luijkx. Uit deze groep (of niet, er is tenslotte ‘een wending’) komen de opvolgers van Anna Gimbrère (Mol) en Fons Hendriks (winnaar) uit seizoen 2024.

Plottwist en mindfuck

Ben je een spelletjesmens?

„Gek misschien, maar nee. Ik speel weleens een potje kaarten op z’n tijd of doe iets met m’n dochter, maar eigenlijk ben ik daar helemaal niet van. Wie is de Mol? is echter iets anders, je kunt je ook nergens op voorbereiden. Toen ik wist dat ik mee ging doen, heb ik nog wat oude afleveringen teruggekeken. Maar elk jaar is het land anders en zijn de opdrachten anders. Telkens wanneer je denkt ‘ik snap het’, dan is er weer een of andere plottwist of een mindfuck.”

Je wordt dit jaar 40. Ben jij zo’n bucketlist-type dat dan een groot tv-spel mooi kan afstrepen?

„In mei word ik 40 ja, moet dat in dit verhaal?, haha. Een echte bucketlist heb ik niet, maar er zijn wel altijd dingen waar ik voor open sta. Zo zou ik naast NPO ook weleens iets voor een commerciële omroep willen doen. RTL 4 mag me wel bellen. RTL, bel Nora! Lijkt me supertof. Dingen die ik maak gaan altijd over maatschappelijke thema’s en over identiteit, maar ik zou graag eens iets met entertainment willen doen.”

Over het algemeen kan ik heel goed iemands energie aanvoelen.

Je zegt RTL, John de Mol mag niet bellen?

„Oh sorry, John de Mol móet me natuurlijk bellen. Zet je m’n nummer erbij? Maar zonder gekheid, ik sta er heel erg voor open om leuke dingen te doen. En commercieel, waarom niet? Ik wil graag alle smaakjes proberen.”

Doorgronden wie er aan het mollen is

Dacht je voor je aan Wie is de Mol? begon, dat je andere deelnemers zou kunnen ‘doorgronden’, bijvoorbeeld door je studie maatschappelijk werk?

„Ik kan dat nog steeds, niet alleen door de studie. Over het algemeen kan ik heel goed iemands energie aanvoelen en ruimtes lezen. Ik voel wel of er ergens spanning of verdriet is en ik kan daar goed op anticiperen. Je weet alleen nooit wat er zich in iemands hoofd of hart afspeelt. Je voelt dát wat de ander wil laten zien of laten voelen. Ik probeerde dat wel toe te passen. In de groep, bij het contact leggen met anderen of om te checken hoe een andere kandidaat erbij zit. Doorgronden wie er aan het mollen is of de boel aan het saboteren is, dat is iets anders.”

Op de tenen lopen

Hoe komt het dan dat jij zulke dingen kunt?

„Door ervaring en door de hulpverlening waarin ik nog steeds actief ben. Dan ontwikkel je voelsprieten. Ik ben bovendien opgegroeid in een groot gezin in de Schilderswijk (acht broers en zussen, red.), een wijk waarin altijd wel problemen waren. Daar leer je dingen aanvoelen en hoe je op de tenen moet lopen. Je krijgt er de nodige skills mee.”

Je hebt er in het theater geen geheim van gemaakt dat je ouders vroeger niet achter je gemaakte keuzes en theaterambitie stonden. Zijn ze inmiddels trots en gaan ze je in Wie is de Mol? kijken?

„Onze relatie is nu super goed en ze zijn trots op hun manier. Mijn ouders zijn niet zo van de Nederlandse televisie, maar als mijn neefjes en nichtjes erbij zijn, dan zullen ze het programma zeker aanzetten. Als ze iets niet begrijpen, kunnen ze me natuurlijk altijd bellen.”

Wie is de Mol? en social media

Nu Wie is de Mol? start, gaat het op social media los, zo is de ervaring. Heb je je daar op voorbereid?

„Ik hoor dat meer, maar ik kan me er op dit moment nog niets bij voorstellen. We gaan het zien, ik vind het allemaal prima…”

Boodschappen doen wordt voorlopig heel anders dan je gewend bent…

„Ik moet zeggen dat ik sinds m’n terugkomst heel wat ben afgevallen. Misschien herkennen de mensen me niet, haha. Ik laat het allemaal maar gebeuren en als mensen me aanspreken zal ik daar geduldig mee omgaan. Dan kan het alleen maar leuk zijn.”

Wie is de Mol? is vanaf morgen (4 januari) elke zaterdag om 20.30 uur op NPO 1 te zien. Terugkijken kan via NPO Start. Molloten mollen vervolgens lekker door met MolTalk (aansluitend, om 21.30 uur, met Marlijn Weerdenburg en Splinter Chabot); Niet de Mol (met Splinter Chabot, na afloop, NPO Start) en Mollenstreken (met Lavezzi Rutjes, op zondag om 18.45 uur op NPO Zapp).

