Wat kost het halen van je rijbewijs in 2025?

De kosten van levensonderhoud zijn de laatste jaren sterk gestegen. Boodschappen, de huur, de benzine, het wordt allemaal duurder. Slecht nieuws voor mensen die dit jaar hun rijbewijs willen halen: ook hier ga je meer voor betalen. Rijlessen, de tussentijdse toets (TTT), lesmateriaal en het theorie-examen: het wordt allemaal duurder.

Het behalen van een rijbewijs is voor veel mensen een mijlpaal, waar ze al lange tijd naartoe leven. Tegelijkertijd is het een flinke kostenpost. De laatste jaren zijn de kosten van rijlessen en het rijexamen alleen maar gestegen en dat is dit jaar niet anders.

Wat betaal je in 2025 voor een rijles?

De grootste kostenpost voor het behalen van je rijbewijs, zijn natuurlijk de autorijlessen. De prijzen variëren per rijschool, maar gemiddeld betaal je tussen de 50 en 60 euro voor een les van zestig minuten. De meeste mensen hebben tussen de 34 en 45 lessen nodig om te slagen. Dit komt neer op een totaalbedrag van tussen de 1750 en 2700 euro. Het CBR heeft een uitgebreid overzicht van de kosten op een rij gezet.

Wat is de gemiddelde prijs van een pakket?

Veel rijscholen bieden pakketten aan, waarin een aantal lessen, een theoriecursus en het praktijkexamen zijn inbegrepen. De kosten voor zo’n pakket liggen meestal tussen de 1800 en 3000 euro, afhankelijk van de inhoud en het aantal lessen.

Kosten voor theorie en lesmateriaal

Om praktijkexamen te mogen doen, moeten kandidaten eerst slagen voor het theorie-examen. In 2025 bedragen de kosten voor een theorie-examen bij het CBR 41 euro. Daarnaast heb je lesmateriaal nodig, denk bijvoorbeeld aan een theorieboek of een online oefenprogramma. Dit kost gemiddeld tussen de 30 en 70 euro.

Tussentijdse toets

De tussentijdse toets (TTT) is een soort proefexamen, waarmee je bepaalde bijzondere verrichtingen alvast kunt doen. Dit is optioneel, toch vinden veel mensen het fijn om dit aan te vragen. De kosten liggen dit jaar tussen 140 en 200 euro, afhankelijk van de rijschool.

Wat kost het praktijkexamen in 2025?

Het praktijkexamen wordt afgenomen door het CBR en kost in 2025 130 euro. De meeste rijscholen rekenen extra kosten voor het gebruik van de lesauto tijdens het examen. Dit bedrag varieert, maar ligt gemiddeld tussen de vijftig en honderd euro.

Aanvullende kosten rijbewijs

Naast de directe kosten, denk bijvoorbeeld aan autorijlessen, een theoriecursus, de boeken en het rijexamen zelf, zijn er nog een hoop indirecte kosten waar je rekening mee kunt houden. Zo rekenen sommige rijscholen administratiekosten, oplopend van 25 tot 50 euro. In sommige gevallen is het nodig een gezondheidsverklaring aan te vragen; deze kost in 2025 41,50 euro. Na het behalen van je rijexamen, moet je een rijbewijs aanvragen. De kosten hiervoor bedragen gemiddeld 45 tot 65 euro.

Totale kosten rijbewijs 2025

Als je alle kosten bij elkaar optelt, moet je rekening houden met een totaalbedrag van zo’n 2000 tot 3500 euro, afhankelijk van het aantal benodigde lessen, het slagingspercentage en eventuele aanvullende kosten. Omdat de kosten zo uiteen kunnen lopen, is het verstandig een buffer op te bouwen, om eventuele onvoorziene kosten op te vangen, bijvoorbeeld extra lessen of herexamens.

Tarieven voor het behalen van rijbewijs zijn opnieuw gestegen

De tarieven voor het behalen van een rijbewijs zij opnieuw gestegen. Vrijwel jaarlijks is sprake van een stijging, die te wijten is aan verschillende factoren, waaronder inflatie, hogere operationele kosten voor rijscholen en aangepaste tarieven van het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen).

Zo hebben rijscholen te maken met stijgende kosten, zoals brandstofprijzen, verzekeringen en het onderhoud van leaseauto’s. Waar je een aantal jaar geleden nog voor 40 euro een rijles kon boeken, is dit nu rond de 50, 60 euro per jaar. Ook heeft het CBR de tarieven voor theorie-en praktijkexamens flink verhoogd.

De vraag naar rijbewijzen is toegenomen, met name in de coronapandemie, toen veel mensen de lessen uitstelden. Tegelijk kampen rijscholen en het CBR met personeelstekorten. Dit leidt tot langere wachttijden en drijft de prijzen op. Hoewel exacte percentages variëren per regio en rijschool, wordt geschat dat de totale kosten voor het behalen van een rijbewijs in de afgelopen vijf jaar met 10 tot 20 procent zijn gestegen.

Vijfde jaar op rij dat rijbewijs duurder wordt

Waar je in 2020 voor zo’n 2000 tot 2500 euro een rijbewijs kon halen, kan dat in 2025 oplopen van 2500 tot 3500, afhankelijk van het aantal rijlessen en bijkomende kosten. Wat vinden brancheorganisaties daar nu eigenlijk van? „We vinden dat rijlessen voor iedereen betaalbaar zouden moeten blijven”, laat een BOVAG-woordvoerder weten. Maar inhoudelijk kan BOVAG niet ingaan op vragen over wat ze van de prijsstijgingen vinden. „We vinden het belangrijk te benadrukken dat goed rijonderwijs belangrijk is voor de verkeersveiligheid.”

Tips om op kosten te besparen

De kosten voor rijlessen (zowel de lessen zelf als praktijkexamens en theorie) lopen ook dit jaar weer op. Gelukkig kun je zelf ook het een en ander doen om op die kosten te besparen. Een belangrijke tip is om niet voor de eerste de beste rijschool te gaan, maar rijscholen met elkaar te vergelijken. Let daarbij niet enkel op de prijs van een enkele rijles, maar ook op de kwaliteit en het slagingspercentage.

Een goede voorbereiding is het halve werk, een cliché maar waar. Als je van jezelf weet dat je moeite hebt met theorie, kan een theoriecursus helpen, zodat de lesstof beklijft. Maar je kunt ook zelf aan de slag, eventueel met een werkboek. Verder kan het voordelig zijn een pakket te kiezen, in plaats van losse lessen te kopen. Ook het volgen van een spoedcursus kan de moeite waard zijn, omdat je dan minder tijd kwijt bent. Dat kan handig zijn in het geval dat je een rijbewijs nodig hebt voor een nieuwe baan. Een andere tip is om een proefrijles te nemen. Hiermee kun je inschatten hoeveel lessen je nodig hebt.

