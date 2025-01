Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hans Klok over conflict met Bridget Maasland in Ranking the Stars: ‘Ze moet hopen dat ik 100 word’

Weet je nog? Bijna anderhalf jaar geleden bleken Hans Klok en Bridget Maasland flinke ruzie te hebben. In Ranking the Stars komt de illusionist hier nog eens op terug.

Voor wie het relletje tussen de twee kemphanen destijds heeft gemist: in 2023 schold Klok Maasland op Instagram uit voor „oud mokkel”, „mormel” en „kutwijf” onder een video die van Maasland opdook op het Instagram-account Raptijd. Daarin zagen we Maasland als presentatrice van De Zwakste Schakel een kandidaat beledigen.

De illusionist is van mening dat Maasland zich niet netjes heeft gedragen tegen zijn inmiddels overleden assistente Nathalie Hoop, die ook de stiefmoeder van Maaslands zoon was. Volgens Klok zou Maasland „nooit medeleven hebben getoond toen Hoop ziek was en ook niet hebben gevraagd hoe het met haar ging”.

Tegen Shownieuws bond hij later enigszins in. „Dat was misschien niet handig. Maar goed, dat is klaar. Het zat mij toen hoog”, zei Klok tegen het SBS-programma.

Hans Klok in Ranking the Stars

„Wie blijft het langste hangen in een conflict?”, is de eerste vraag die in de aflevering van Ranking the Stars voorbij komt. Cabaretier Rayen Panday mag hem beantwoorden en hij zet Klok op plaats zes, vrij laag dus. „Aan zijn wapperende haren te zien blijft hij nergens lang hangen.”

„Behalve bij Bridget Maasland”, roept Patty Brard. „Nu ga je een conflict oprakelen”, zegt presentator Paul de Leeuw. „Wat is er met Bridget Maasland?” Klok heeft niet zo’n zin in om het erover te hebben. „Dat is zo’n lang verhaal.” Daar wil De Leeuw niets van weten. „We hebben alle tijd.”

‘Het is een heel verhaal’

„De strijdbijl is een soort van begraven”, vertelt Klok. „Laat het rusten.” Vanuit de studio klinkt protest. Niet alle BN’ers weten waar het over gaat en zij zijn reuze benieuwd. De Leeuw: „Ik vind ook dat je het niet moet oprakelen. Het gaat om een conflict dat Hans vindt dat Bridget iets aardiger mocht zijn tegen iemand.”

„Ze moet hopen dat ik 100 word. Dat het nooit uitkomt. Maar verder: klaar.” „Dit is vals”, vindt Glennis Grace. Klok, tot slot: „Ze doet haar werk goed en ze is een goede moeder. Het is echt een heel verhaal.”

Je kunt Ranking the Stars terugkijken via Videoland.

