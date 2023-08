Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hans Klok noemt uitschelden Bridget Maasland ‘niet handig’: ‘Maar de situatie zat me hoog’

Tussen Hans Klok en Bridget Maasland komt het waarschijnlijk niet meer goed. Wel geeft de illusionist toe dat zijn gescheld op de blonde presentatrice ‘niet zo handig’ was.

Voor wie het relletje tussen de twee kemphanen heeft gemist: Hans Klok is van mening dat Bridget Maasland zich niet netjes heeft gedragen tegen zijn inmiddels overleden assistente Nathalie Hoop, die ook de stiefmoeder van Maaslands zoon was. Klok neemt het Maasland kwalijk dat ze nooit medeleven voor Hoop heeft getoond toen zij ernstig ziek was.

Hans Klok haalt fel uit naar Bridget Maasland

Onder een video die van Maasland is opgedoken op het Instagram-account Raptijd heeft Klok keihard uitgehaald. Daarin zien we Maasland als presentatrice van De Zwakste Schakel een kandidaat beledigen. „Je werkt al 31 jaar in een parfumerie, dan mag je nu bijna met pensioen?”, vraagt Maasland aan de vrouw, die slechts 47 jaar blijkt te zijn. „Ik had je wel iets ouder ingeschat. Ben je maar drie jaartjes ouder dan ik? Echt waar?”

In de comments gaat Klok helemaal los. Op een reactie van iemand die zegt dat de vrouw er inderdaad oud ziet, reageert Klok: „Maar dat dat kutwijf dat zegt is pas echt schaamteloos!” Ook Douwe Bob reageert. „Ze is zelf ook niet nieuw”, schrijft de zanger, waar Klok weer op zegt: „Oud mokkel is het!” Iemand die vindt dat dit niet kan op televisie en dat Maasland zich moet doodschamen krijgt instemming van Klok. „Ja schaamteloos, het is ook echt een mormel”.

Tegen Shownieuws bindt hij nu wat in. „Ja, dat was misschien niet handig. Maar goed, dat is klaar. Het zat mij toen hoog”, zegt Klok tegen het SBS-programma. „Maar ik had nooit haar kant van het verhaal gehoord, ik heb haar nooit gesproken”, zegt Klok. “Ik heb het alleen altijd van Nathalie gehoord en die kant geloof ik. Nathalie is er niet meer, dus we hebben er ook niets meer aan.”