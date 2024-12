Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jan Jaap van der Wal was ontroerd door dít moment met Snelle: ‘Wilde hem een knuffel geven’

Cabaretier Jan Jaap van der Wal was ontroerd door een moment met hem en rapper Snelle tijdens het programma Dit Was Het Nieuws. Dat vertelt de cabaretier vandaag in een interview met De Telegraaf.

„Ik had het liefste willen opstaan om hem een knuffel te geven, maar het was toen net coronatijd”, vertelt Van der Wal over het moment met Snelle in het interview.

Jan Jaap van der Wal over Snelle

„Zeker bij ons mensen met een hazenlip springen de bacillen bij zo’n knuffel flink in het rond”, grapt hij.

Snelle vertelde de cabaretier in 2020 dat Van der Wal een groot voorbeeld voor hem was, omdat ze allebei een hazenlip hebben. De cabaretier wil binnenkort met Snelle en voetballer Julian Rijkhoff, die ook een hazenlip heeft, uit eten. „Ik denk dat we een plekje zonder al te veel andere mensen gaan zoeken. Het lukt mensen met een hazenlip niet goed om met de mond dicht te eten.”

Wonen en werken in België

Van der Wal, die nu negen jaar in België woont en werkt, hoort vaak dat zijn voorstellingen de afgelopen jaren milder zijn geworden. „Misschien ben ik meer vervlaamst dan ik zelf dacht.” Tijdens shows in Nederland is zijn toon anders, vertelt hij in het interview. „Ik ben directer, ik ben wat harder tegen het publiek.”

In zijn nieuwste theatershow vertelt de 45-jarige Van der Wal openhartig over zijn jeugd, toen hij vaak in het ziekenhuis lag om zijn hazenlip, en over zijn zoon, die door middel van een donor is verwekt.

Persoonlijker

De cabaretier merkt dat zijn voorstellingen persoonlijker zijn geworden. „Dat hoort bij de man die ik nu ben, ik vind daar rust in.”

