Elk dorp ‘een straatje erbij’? Dat levert zoveel extra woningen op

Het is niet goed gesteld met de woningmarkt in Nederland. Nu huizen gemiddeld een recordprijs van 466.000 euro kosten en er überhaupt weinig woningen zijn, moet er iets gebeuren. Dat is ook duidelijk gemaakt aan het kabinet, die met het regeerakkoord plannen maakt. Nu bestaat er het concept van ‘een straatje erbij’. Hoeveel woningen kan de overheid daarmee realiseren?

Het zit zo: er zijn duizenden dorpen en steden in Nederland waar een straatje van nog geen vijftig woningen kan worden bijgebouwd. In ruim 2100 dorpen en steden is daar de ruimte voor. Dat zou maximaal 95.000 woningen opleveren en dat kan „een bescheiden bijdrage leveren aan de woningbouwopgave”, becijfert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

‘Een straatje erbij’ zorgt voor 95.000 extra woningen

Er zijn doelen gesteld rondom woningbouw in Nederland: in 2030 moeten er ruim 980.000 woningen zijn bijgebouwd. 95.000 komt daar dus niet echt bij in de buurt, maar die woningen zouden dan alsnog voor 10 procent bijdragen. Maar het planbureau stelt dat andere oplossingen voor het woningtekort noodzakelijk zijn. Verdichting van de stad, het efficiënter benutten van bestaande woonruimte of grootschalige uitbreidingen zijn daar een voorbeeld van.

Metro schreef onlangs ook al over hospita’s, wonen in een tiny house, flexwoningen én het ombouwen of splitsen van je huidige woning als mogelijke bijdragers aan het oplossen van het woningtekort. Het PBL noemt ‘een straatje erbij’ een relatief eenvoudige oplossing, aangezien voorzieningen en infrastructuur er al zijn. Het zijn immers bestaande dorpen en steden. Ook de kosten om de woningen te bouwen zijn relatief laag.

Zorgen over landschap en prijs van huizen

Maar er zijn wel zorgen over de aantasting van het landschap en mensen vrezen dat deze nieuwe woningen erg duur zouden worden. Ook zou het mogelijk ten koste gaan van landbouwgrond en maken de mensen die de huizen kopen misschien meer gebruikt van de auto. Maar toch staat dit idee ook in het hoofdlijnenakkoord en het regeerprogramma.

Bij de berekening zegt het planbureau rekening te hebben gehouden met ruimtelijke restricties zoals geluidhinderzones van luchthavens, beschermde landschappen en natuurgebieden en waterveiligheid. “Andere voorwaarden voor het mogelijk maken van ‘straatje erbij’, vanuit bijvoorbeeld ruimtelijke kwaliteit, woningmarkt en betaalbaarheid, zijn niet meegenomen.”

