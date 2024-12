Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Johnny Kraaijkamp jr. doet boekje open over alcoholmisbruik vader: ‘Als hij dronk, dan ging hij door het lint’

In een nieuwe Sterren op het Doek is Johnny Kraaijkamp jr. te gast. Terwijl hij samen met presentator Özcan Akyol een glas wijn drinkt, wordt hij geschilderd. Akyol gaat vrijwel direct de diepte in en praat met Kraaijkamp jr. over het alcoholgebruik van zijn vader.

„Mijn vader kon eigenlijk niet drinken. Als hij dronk, dan ging hij door het lint. Dan at hij drie dagen niet of hij moest opgenomen worden. Dat kwam ook door de omgeving die machteloos was. Het was dan voor zijn eigen bestwil dat hij een periode, een paar dagen wegging”, vertelt de acteur openhartig.

Drank

„Hij zei altijd: ‘Eigenlijk zijn de eerste twee, drie het lekkerst.’ En daarna was hij daar weer naar op zoek”, gaat Kraaijkamp jr. verder. „Het is geen goed huwelijk geweest, drank en mijn vader.”

Niet alleen zijn vader had problemen met drinken, ook zijn opa dronk (te) veel. Daardoor is alcoholmisbruik altijd al een thema geweest in het leven van de acteur.

Kraaijkamp sr.

Inmiddels leeft de vader van Kraaijkamp jr. niet meer, maar zijn moeder leeft wel nog. „Ze is 91. In die tijd kwam veel op haar terecht. Zij probeerde hem uiteindelijk weer in het gareel te krijgen. Het was overleven. Mijn vader was een destructieve drinker. Het heeft natuurlijk met meer te maken. Hij was iemand die geen vriend van zichzelf was. Daar bedoel ik mee dat hij stemmen in zijn hoofd hoorde, het was geen pretje om Kraaijkamp sr. te zijn.”

Dat het geen pretje was om Kraaijkamp sr. te zijn, deed zijn vader niet geheimzinnig over. „Op jonge leeftijd nam hij mij daar al over in vertrouwen. Hij wist dat ik anders in elkaar zat en daar was hij zielsgelukkig mee, dat ik dat niet van hem geërfd had. Ik wil niet zeggen dat ik een heel goede vriend ben van mezelf, maar wel een betere vriend dan hij was.”

Wanhopige poging

Maar hoe functioneerde het gezin dan? Met alles wat er aan de hand was en de carrière van Kraaijkamp sr. als komiek en acteur. „Mijn moeder heeft haar leven lang gepoogd er een normaal gezin van te maken. Het was een wanhopige poging”, legt Kraaijkamp jr. uit. Vroeger snapte hij dat niet. „Toen dacht ik: doe nou eens rustig met dat burgerlijke gedoe.”

Inmiddels begrijpt hij waarom ze dat probeerde, maar gewerkt heeft het niet: als de acteur dertien jaar oud is, gaan zijn ouders uit elkaar. „Het waren twee hele leuke mensen, maar niet voor elkaar geschikt. Ik zei: jullie blijven voor de kinderen bij elkaar, maar ik heb liever dat een van jullie oprot. Ik heb nog nooit iemand zo snel z’n koffers zien pakken als mijn vader. Het kon niet meer, die twee mensen maakten elkaar krankzinnig.”

Sterren op het doek kijk je terug op NPO Start.

Reacties