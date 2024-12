Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Olcay Gulsen en Johan Derksen opnieuw met elkaar aan VI-tafel na ‘racist’-botsing: ‘Er zijn dingen die me tegenstaan aan jou’

Olcay Gulsen schoof gisteravond weer aan bij Vandaag Inside. De laatste keer dat zij in de VI-studio was, noemde ze Telegraaf-journalist Wierd Duk een racist en dat vond niet iedereen kunnen, waaronder Johan Derksen. Derksen gaf later weer Gulsen een flinke uitbrander en nu troffen de twee elkaar weer aan tafel.

„Toch leuk dat jullie elkaar weer een keer zien”, zegt presentator Wilfred Genee over Olcay Gulsen en Johan Derksen. Waarna Derksen opnoemt dat hij Gulsen nog steeds een leuke vrouw vindt en in inmiddels de salarisklasse valt die voor Gulsen interessant zou kunnen zijn.

Olcay Gulsen en Johan Derksen weer samen aan VI-tafel

Gisteravond tekenden namelijk Genee, Derksen en René van der Gijp in de uitzending hun contract voor opnieuw twee jaar. De VI-heren gaan toch nog een tijdje met elkaar door, ook al claimden ze regelmatig dat niet meer te willen. De contracten werden door ‘directeurtje’ Marco Louwerens verkleed als Sinterklaas de studio in gebracht.

Terug naar de hereniging tussen Gulsen en Derksen. Derksen verwijst in zijn woorden richting Gulsen over zijn salaris naar een uitspraak die hij eerder deed. Hij noemde haar namelijk, na haar uitspraken over de ‘gepassioneerde racist Wierd Duk’, een ‘babbelzieke golddigger’.

Olcay Gulsen ontkracht ‘golddigger’-uitspraak

„Maar Johan, ik verdien meer dan jij. Jij bent het hoertje van John de Mol. Jij hebt vandaag bijgetekend voor twee jaar”, aldus Gulsen. Waarna Derksen grapt: „Ik ben niet het hoertje, ik ben de hoer.”

Gulsen benadrukt dat ze in haar leven nooit een euro van een man aannam en vaker met armere mannen ging, dan rijkere mannen. Derksen doet een poging om een paar van de rijere exen van Gulsen op te noemen. „Ik heb zelf altijd gewerkt Johan, ik weet niet wat het punt is?”

Derksen neemt het op voor Wierd Duk bij Vandaag Inside

„Ik vind je aan tafel een leuke meid, maar er zijn wat dingen die me tegenstaan aan jou”, aldus Dersken. „Ja, omdat ik jouw vriendje een racist heb genoemd. Maar dat mag toch?”, reageert Gulsen.

Derksen vindt ‘racist’ een te beladen term. Volgens hem is Duk een gerespecteerde journalist, die serieuze stukken schrijft. „En je kunt het met hem eens zijn of niet, maar ik vind niet dat je even tussen neus en lippen door hem voor racist uit kunt maken.”

Aangiftes

Gulsen vindt Duk een sociale man, die behoorlijke racistische opmerkingen kan maken. „Over Marokkaanse mensen. Hij mag zeggen wat hij zegt en ik mag zeggen wat ik zeg.”

Derksen vindt het nogal een beschuldiging, maar Gulsen blijft erbij dat zij de opmerkingen van Duk racistische vond. „Als Wierd naar de rechter stapt, dan heb je een probleem om dat hard te maken”, stelt Derksen. En dan pakt Gulsen even terug naar alle aangiftes die ooit tegen Derksen werden gedaan. „Hoe vaak ben jij aangeklaagd door wat je hebt gezegd? Iedere keer word je daarvoor vrijgesproken.” Maar dat komt volgens Derksen omdat ze hem niet serieus nemen.

