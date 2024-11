Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Boze gemeenten lijnrecht tegenover het Rijk: ‘Horrorbegrotingen dwingen tot sluiten kinderboerderij, zwembad of buurthuis’

Gemeenten zijn boos op het Rijk, lokale overheden staan tegenover de landelijke overheid. Waarom? Bezuinigingen en wettelijke taken lijken het probleem. Gisteravond schoven twee wethouders aan bij Bar Laat om hun verontwaardiging uit te spreken en uit te leggen wat voor gevolgen de plannen van Den Haag hebben in een stad of dorp.

Wethouder Philip van Veller (VVD) van de gemeente Leidschendam-Voorburg en wethouder Axel Boomgaars (GL) van de gemeente Hoorn zitten aan tafel bij Bar Laat. Samen met 1100 andere wethouders trekken zij aan de bel. Want de besluiten van de landelijke overheid zijn niet te doen voor gemeenten.

Wethouders trekken aan de bel in Bar Laat

Boomgaars vertelt dat gemeenten al jarenlang een „tekort aan middelen” hebben. „En we zijn voor een groot deel financieel afhankelijk van het Rijk. Meer taken, minder geld.” Hij benadrukt dat de plannen die in Den Haag bedacht worden, door de gemeenten moeten worden uitgevoerd. Maar dat is helemaal niet altijd haalbaar.

Ook Van Veller noemt dat er te weinig geld is om alle taken uit te voeren. Sommige taken zijn specifiek voor de gemeente. Als voorbeeld noemt Van Veller jeugdzorg en ouderenzorg. „Als we te weinig geld krijgen, en we krijgen dus te weinig geld, dan moeten we bezuinigen op die dingen waar we zelf invloed op hebben. Zoals onderhoud van de wegen, voorzieningen, wijkgebouwen.” Boomgaars knikt instemmend en noemt ook het sluiten van kinderboerderijen, voetbalverenigingen, buurthuizen of sportclubs.

Gemeenten kunnen bezuinigingen Rijk niet aan

2026 zou het „ravijnjaar” zijn, aldus Boomgaars: „We zijn voor tweederde afhankelijk van inkomsten van het Rijk. Als je dat dichtknijpt, maar verwacht dat we wel jeugdzorg, bijstand of wegen onderhouden, dan wordt het heel moeilijk bij de zaken waar wij invloed op hebben. Waardoor in alle gemeenten horrorbegrotingen worden gepresenteerd.” Daardoor moeten dus kinderboerderijen, zwembaden, voetbalverenigingen of andere sportclubs sluiten. „Dat slaat nergens op.”

De wethouders benadrukken dat Den Haag zich stug vasthoudt aan de bezuinigingen. Maar wat nu? Boomgaars noemt meerdere opties die de gemeenten overwegen: „Eén daarvan is de rode cijfers als gemeenten niet op te lossen. De Rijksoverheid heeft het probleem veroorzaakt, lost u het ook maar op. Of het weigeren om als gemeenten nog taken van het Rijk op ons te nemen.” Invalpresentator Tim de Wit concludeert: „Er komt een stevige confrontatie aan met Den Haag.”

Je kijkt Bar Laat terug via NPO Start.

