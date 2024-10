Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Onverwachte terugkeer bij samensmelting in Expeditie Robinson: ‘Kan het niet geloven’

De achttiende dag van Expeditie Robinson is er één waar beide kampen reikhalzend naar hebben uitgekeken, want hierop breekt het moment van de samensmelting aan. Het leverde een bloedstollende aflevering met exits én comebacks op.

De samensmeltingsproef is altijd een belangrijk moment in het programma. Hierna zijn de kampen voorbij en is het ieder voor zich. En ook niet onbelangrijk: wie de samensmelting overleeft, mag aanschuiven aan het samensmeltingsdiner. Voor de kandidaten erg welkom na weken vol ontberingen.

Samensmeltingsproef in Expeditie Robinson

Het zijn Farja Favardin en Thomas van der Vlugt die bij de proef aan het kortste eind trekken. Farja zag de bui vooraf al een beetje hangen en had voor de zekerheid zijn Peluang-munt aan zijn vriendin Marijn Kuipers gegeven. Dat is een munt die je laatste redding kan zijn bij een eilandraad. Eerder zei hij al over zijn hulp bij de proeven: „Qua toegevoegde waarde is het nul bij mij. Ik heb gewoon geen zin om dingen te ondernemen. Maar ik breng wel de gezelligheid.”

Zijn enige doel was om niet als eerste naar huis te gaan. „Ik baal. Het is kut. Maar dit was de mooiste ervaring van mijn leven. Dit was de reis van mijn leven. Het klinkt zweverig, maar dit pakt niemand me meer af. Ik heb er een nieuwe familie bij.” Voor titaan Thomas komt het harder aan. Hij was namelijk een van de sterkste spelers van het seizoen.

Strijd tegen Hamza en Ymre

Farja en Thomas moeten meelopen met presentator Art Rooijakkers en komen er daar achter dat het avontuur nog niet helemaal voorbij is. Ze moeten strijden tegen Hamza Othman en Ymre Stiekema, die op het wraakeiland zaten. „Dit is jouw beste revenge ooit Hamz, om terug te laten komen en laten zien wat je waard bent”, zegt Farja.

Als Hamza en Ymre de proef winnen, lijkt Farja dan ook niet teleurgesteld. „Als ik het iemand gun, is het jullie wel.” Thomas baalt wederom. „Ik voelde aan alles in mijn lichaam, ik was op aan het gaan.” Toch voelt hij dankbaarheid. „De vriendschappen hier zijn goud, omdat je elkaar zo puur leert kennen.”

Ook Farja is dankbaar. „Ik ben zo ongelooflijk trots op mezelf. Het maakt voor mij echt niet uit. Door dit avontuur heb ik echt geleerd om meer in mezelf te geloven en ook meer liefde voor mezelf te hebben. Dat ik moet verliezen van deze geweldige toppers, het zij zo. Ik ga met opgeheven hoofd lekker naar huis. Naar de snackbar. De snacks wachten op mij.”

Biertjes en pizza’s bij het diner

Bij het samensmeltingsdiner kunnen de expeditieleden hun geluk niet op als ze de dinertafel zien. „Ik word bijna emotioneel.” Er staan onder andere pizza’s, cheeseburgers, gefrituurde kip en een „hele bak mayo” op tafel. Marijn: „Onze dromen komen uit. Eindelijk gaan we met zijn allen dineren.”

Ook blijken er ijskoude biertjes te zijn, tot grote vreugde van Billy Dans. „We hadden het al weken over een lekker koud biertje”, vertelt de zanger. „Dit is mijn beste biertje ooit.” Lachend zegt hij dat hij niet meer hoeft te eten, alleen maar te drinken. Andere leden zijn verstandiger. „Ik ga niet drinken, want dan moet ik morgen een mental breakdown inplannen”, zegt Marijn.

De groep ziet twee lege stoelen en vraagt zich af wie er nog bijkomen. Presentator Nicolette Kluijver legt aan de groep uit dat Farja en Thomas hebben geduelleerd en wijst hen op het bestaan van het wraakeiland. Als Hamza en Ymre komen aanlopen, barst er luid gejuich los. „Ik kan het niet geloven”, gilt Ouassima Tajmout, waarna de terugkerende expeditieleden van alle kanten worden geknuffeld.

Je kunt Expeditie Robinson terugkijken via Videoland.

