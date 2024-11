Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Toeslagenaffaire-kijkers emotioneel na zien eerste aflevering: ‘Lijkt de maffia wel’

De toeslagenaffaire is een zwarte bladzijde in de overheidsgeschiedenis. Gisteravond verscheen de eerste aflevering van de BNNVARA-dramaserie De Toeslagenaffaire op televisie en kijkers blijken nogal ontdaan. Mede door de realisatie dat dit allemaal daadwerkelijk gebeurde en zoveel leed werd aangericht.

Tijdens de toeslagenaffaire kwamen allerlei gezinnen in grote problemen doordat zij onterecht werden bestempeld als fraudeurs omtrent de kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst maakte namelijk tussen 2005 en 2019 fouten, waardoor mensen onterecht heel veel geld moesten terugbetalen. Met alle gevolgen van dien.

Aandacht voor gedupeerden toeslagenaffaire

De overgrote meerderheid van deze vaders en moeders had een migratieachtergrond. Duizenden gedupeerden wachten nog altijd op herstel: financieel herstel en herstel van hun waardigheid.

Inmiddels verschenen (gelukkig) veel programma’s en films over het toeslagenschandaal om vooral de gedupeerden een stem te geven. Zo maakte Rutger Castricum een documentaire over de slachtoffers die nog steeds wachten op herstel. Maar verscheen ook de film De Jacht op Meral Ö en deden vijf moeders in de documentaire Alleen tegen de staat hun verhaal over de toeslagenaffaire. Ook Metro sprak met Rohan en Cilla die ook slachtoffer werden van het wanbeleid.

Kijkers emotioneel door eerste aflevering

En gisteravond was daar opnieuw een serie om het leed van de toeslagenaffaire bloot te leggen. De serie gaat over ouders Kysia, gespeeld door Genelva Mourik-Lo-Kioeng-Shioe, en Rayan, gespeeld door Iliass Ojja, die zich plots moeten melden bij de Belastingdienst en bestempeld worden als fraudeurs. En die verdenking neemt steeds heftigere vormen aan, waardoor het stel volledig vast komt te zitten in het systeem. Ons Blik op de Buis-gezicht Erik Jonk schreef eerder over de serie.

Op social media wordt gisteravond de serie veelbesproken. En uit de reacties blijkt dat de beelden nogal binnenkomen. De serie krijgt een hoop lof en volgens kijkers wist men dat het toeslagenschandaal ernstig was, maar benadrukt deze serie dat des te meer. „Knoop in mijn maag ervan”, „lijkt de maffia wel”, „onmenselijk” en „walging”, klinkt er in de emotionele reacties.



Ik zit me op te vreten bij de eerste aflevering van De #Toeslagenaffaire. Kan er van walging over zoveel onrecht bijna niet naar kijken. Hoe gezinnen worden/zijn kapotgemaakt. Ik pleit voor wetswijziging om verantwoordelijken bij #Belastingdienst alsnog te vervolgen. — Theo Teitsma (@theoteitsma) November 21, 2024



Met verbazing zitten kijken. Er zou een speciale gevangenis gebouwd moeten worden voor de politici en ambtenaren die dit op hun geweten hebben. #toeslagenaffaire — Thomas Veltman (@ThomasVeltman) November 21, 2024

De Toeslagenaffaire is vanaf 21 november op drie donderdagen om 20.35 uur bij BNNVARA op NPO 1 te zien. De hele serie is ook te streamen via NPO Start.

