Wilders zegt binnenkort Israëlische premier te ontmoeten, ondanks arrestatiebevel op diens naam

Bij het bezoek van Geert Wilders aan Israël staat volgens de PVV-leider ook een ontmoeting met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu op de agenda. Dat schrijft Wilders op X. Het Internationaal Strafhof heeft donderdag arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen onder meer Netanyahu, en het kabinet zegt zich daaraan te houden.

„De wereld is gek geworden”, schrijft Wilders in het Engels over het arrestatiebevel. Hij vindt dat Israël existentieel wordt bedreigd en omschrijft het geweld van Israël in Gaza als zelfverdediging.

NRC meldde vorige week dat Wilders van plan is om van 8 tot 10 december naar Israël te gaan. PVV’er Raymond de Roon zei later in een debat dat Wilders daarbij ook Israëlische kolonisten op de bezette Westelijke Jordaanoever bezoekt. Volgens de Nederlandse buitenlandminister Caspar Veldkamp staat de reis „haaks” op het kabinetsbeleid.

ANP

