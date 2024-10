Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Volkswagen in zwaar weer: wil ‘tienduizenden’ banen schrappen

Volkswagen is van plan om ten minste drie fabrieken in Duitsland te sluiten. Daardoor komen tienduizenden banen te vervallen, heeft het personeel te horen gekregen. Volkswagen heeft tien fabrieken in Duitsland en ongeveer 120.000 medewerkers.

Daniela Cavallo, voorzitter van de ondernemingsraad van VW, spreekt van „uithongering” door de directie. „Dit betekent dat er nog meer producten, ploegendiensten en complete productielijnen worden geschrapt”. Het plan omvat ook een voorgestelde loonsverlaging van 10 procent voor alle medewerkers, volgens de ondernemingsraad.

Het management heeft de ondernemingsraad geïnformeerd over de plannen. Ook op alle overgebleven locaties in het land zal bezuinigd worden, zei ondernemingsraadvoorzitter Cavallo, die ook zitting heeft in de raad van commissarissen van VW.

Chinese concurrentie

Volkswagen-medewerkers in Duitsland legden maandag het werk neer om te protesteren tegen de plannen. Volkswagen kampt met een afnemende vraag in Europa en toenemende concurrentie uit China. Vakbonden stellen dat werknemers de rekening moeten betalen voor falend management.

De Duitse regering is zich bewust van de problemen bij Volkswagen, liet een woordvoerder maandag in Berlijn weten. „Het is algemeen bekend dat Volkswagen in een lastige situatie verkeert. Er is voortdurend overleg met zowel de werkgevers als de werknemers bij Volkswagen.”

