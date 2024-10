Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Twist in nieuwe seizoen het Perfecte Plaatje: ‘Ik baal als een stekker’

Het nieuwe seizoen van het Perfecte Plaatje gaat gepaard met een flinke verandering: al in de eerste aflevering moest een kandidaat zijn koffers pakken.

Dierenkenner Floris Göbel, Echte Gooische Moeder Pauline Wingelaar, programmamaker Antoinette Hertsenberg, presentatrice Fenna Ramos, model Loiza Lamers, oud-voetballer Giovanni van Bronckhorst, zanger Lex Uiting, presentator Toine van Peperstraten, weervrouw Ama Onwuka en ontwerper Claes Iversen zijn dit seizoen de fotografen in spe.

Verandering in nieuw seizoen Perfecte Plaatje

Presentator Tijl Beckand kondigt aan het begin van de aflevering aan dat de kaarten dit seizoen iets anders geschud zijn dan in vorige seizoenen. Waar er normaal gesproken niemand uitvliegt tijdens de eerste aflevering, is dat deze keer wel het geval.

„Voor het eerst in de geschiedenis van ons prachtige programma gaat er direct iemand uit. Dat heeft een reden. De jury mag later dit seizoen een fotograaf die een beroerde week heeft gehad, maar wel veel talent heeft, ‘saven’.” De kandidaten schrikken als ze het nieuws horen. „Het is natuurlijk heel gênant als je er gelijk uit ligt. Er moet hard gewerkt worden”, zegt Iversen.

De opdrachten

Tijdens de eerste opdracht werken de kandidaten traditiegetrouw in duo’s. De kandidaten moeten elkaar vastleggen als het beroep dat ze vroeger graag wilden worden. Zo wilde Hertsenberg schooljuffrouw worden, Iversen bakker, Lamers prinses en Göbel dolfijn („niemand zei dat het niet kon”).

De juryleden zijn onder de indruk van de eerste foto’s. „Ze hebben allemaal wel iets goed gedaan. En geen onscherpe foto’s.” Toch halen Lamers, Göbel en Onwuka onvoldoendes. Bij de tweede opdracht moeten de BN’ers een stilleven fotograferen. Ze krijgen allemaal een opgezette vogels en moeten daaromheen een set bouwen.

Met een onvoldaan gevoel naar huis

Na de opdrachten is het tijd voor ‘moment suprême’. Wie moet er als allereerste kandidaat naar huis? Het gaat tussen Van Peperstraten en Göbel. Het verschil is slechts tweetiende, vertelt Beckand alvast. De dierenkenner trekt uiteindelijk aan het kortste eind.

„Ik vind hem een hartstikke goede fotograaf”, zegt Van Peperstraten. „Het is niet erg” sust Göbel. Maar hij vertrouwt de camera’s toe dat hij het toch wel erg jammer vindt. „Ik baal echt als een stekker. Ik kan het eerlijk gezegd ook niet geloven dat ik eruit lig nog voor het begonnen is. Ik ga echt met een onvoldaan gevoel naar huis. Maar we stoppen er niet mee, we blijven doorgaan.”

Kijkers vinden het ook maar niets dat Göbel naar huis moet, laten ze weten op X:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Boooo breng floris terug een geen afvaller bij de eerste aflevering! Nergens voor nodig #hetperfecteplaatje — mrchipie (niels)🇳🇱 travel era (@NielssTuinstra) October 16, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik stop met kijken, potverdomme #hetperfecteplaatje — Larinka de Jong (@Larinkaxigor) October 16, 2024

Je kunt het Perfecte Plaatje terugkijken via Videoland.

Reacties